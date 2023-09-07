Світ пережив найспекотніше літо, та вчені вже зробили прогноз на наступне

Чоловік п'є холодну воду під час спеки в Х'юстоні, США. Фото: REUTERS

Цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Які температури спостерігали цьогоріч у світі

За даними Copernicus, середня глобальна температура цього літа склала 16,77°C, що на 0,66°C вище середнього показника з 1990 по 2020 роки. Більше того рекорду посприяли червень та липень, що виявилися найспекотнішими.

Серпень теж відзначився, однак липень його "переплюнув". Середня глобальна температура становить 16,82°C, а це на 0,31° вище за рекорд 2016 року.

Рекордні спалахи літньої спеки від 1940 року до 2023 року в світі. Фото: Інфографіка CNN

"Наша планета щойно пережила сезон кипіння — найспекотніше літо за всю історію спостережень. Розпочався кліматичний зрив", — заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Однак поки що вчені не знають, чи стане літо 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень, адже є прогнози, що наступний рік здивує ще жаркішим літом.

"Наукові докази переконливі — ми продовжуватимемо бачити нові кліматичні рекорди та більш інтенсивні та часті екстремальні погодні явища, які впливають на суспільство та екосистеми, доки ми не припинимо викиди парникових газів", — пояснила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

Як Україна пережила спекотне літо 2023 року

Нагадаємо, що фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня в Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.

Також ми писали, що 6 серпня по всій території України спекотно. Синоптики попереджали про різке підвищення температури. У Запоріжжі зафіксували понад +60 градусів.

Додамо, що в Києві вирувала справжня літня спека. Через аномальне підвищення температури в столиці України вводили обмеження руху для вантажівок.