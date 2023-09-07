Світ пережив найспекотніше літо, та вчені вже зробили прогноз на наступне
Цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.
Про це повідомляє CNN.
Які температури спостерігали цьогоріч у світі
За даними Copernicus, середня глобальна температура цього літа склала 16,77°C, що на 0,66°C вище середнього показника з 1990 по 2020 роки. Більше того рекорду посприяли червень та липень, що виявилися найспекотнішими.
Серпень теж відзначився, однак липень його "переплюнув". Середня глобальна температура становить 16,82°C, а це на 0,31° вище за рекорд 2016 року.
"Наша планета щойно пережила сезон кипіння — найспекотніше літо за всю історію спостережень. Розпочався кліматичний зрив", — заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Однак поки що вчені не знають, чи стане літо 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень, адже є прогнози, що наступний рік здивує ще жаркішим літом.
"Наукові докази переконливі — ми продовжуватимемо бачити нові кліматичні рекорди та більш інтенсивні та часті екстремальні погодні явища, які впливають на суспільство та екосистеми, доки ми не припинимо викиди парникових газів", — пояснила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.
Як Україна пережила спекотне літо 2023 року
Нагадаємо, що фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня в Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.
Також ми писали, що 6 серпня по всій території України спекотно. Синоптики попереджали про різке підвищення температури. У Запоріжжі зафіксували понад +60 градусів.
Додамо, що в Києві вирувала справжня літня спека. Через аномальне підвищення температури в столиці України вводили обмеження руху для вантажівок.