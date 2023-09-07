Мир пережил самое жаркое лето, но ученые уже сделали прогноз на следующее

Мужчина пьет холодную воду во время жары в Хьюстоне, США. Фото: REUTERS

В этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Об этом сообщает CNN.

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По данным Copernicus, средняя глобальная температура нынешним летом составила 16,77°C, что на 0,66°C выше среднего показателя с 1990 по 2020 годы. Более того, рекорду поспособствовали июнь и июль, которые оказались самыми жаркими.

Август тоже отличился, однако июль его "переплюнул". Средняя глобальная температура составляет 16,82°C, а это на 0,31° выше рекорда 2016 года.

Рекордные вспышки летней жары с 1940 по 2023 год в мире. Фото: Инфографика CNN

"Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический срыв", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Однако пока ученые не знают, станет ли лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений, ведь есть прогнозы, что следующий год удивит еще более жарким летом.

"Научные доказательства убедительны — мы будем продолжать видеть новые климатические рекорды и более интенсивные и частые экстремальные погодные явления, которые влияют на общество и экосистемы, пока мы не прекратим выброс парниковых газов", — пояснила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

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Напомним, что специалисты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, за август в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.

Также мы писали, что 6 августа на всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более 60 градусов.

Добавим, что в Киеве бушевала настоящая летняя жара. Из-за аномального повышения температуры в столице Украины вводили ограничение движения для грузовиков.