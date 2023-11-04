Ученые заявили, что Южное полушарие Земли стремительно высыхает

Уровень воды в озере Титикака падает из-за отсутствия дождя на всем Альтиплано. Фото: Reuters

Только около 1% всей воды на планете — это пресная вода, которая доступна людям, растениям и животным. Остальные находятся в океанах или "заперты" в полярных ледниковых щитах и скалах. По словам ученых, Южное полушарие Земли стремительно высыхает.

Об этом заявил старший преподаватель по окружающей среде и системам из Открытого университета Кевин Коллинз в статье для The Conversation.

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Высыхание Южного полушария

По словам Коллинза, новое исследование показало, что за последние два десятилетия (2001-2020 годы) Южное полушарие Земли высыхало сильнее, чем Северное. Авторы работы считают, что главной причиной является погодное явление Эль-Ниньо. Оно возникает каждые несколько лет, когда вода в восточной части Тихого океана теплее обычного.

Результаты основаны на данных спутников и измерениях стока рек и потоков. Это позволило ученым моделировать и вычислять изменения доступности воды.

Несмотря на то, что Южное полушарие занимает лишь четверть мировой суши, кажется, оно оказывает значительно большее влияние на глобальную доступность воды, чем Северное.

Исследование показывает значительное снижение доступности воды в:

Южной Америке;

большей части Африки;

в Центральной и Северо-Западной Австралии.

По словам ученых, в некоторых регионах воды будет больше. К примеру, в южной части Южной Америки.

Авторы предполагают, что доступность воды в Северном полушарии более-менее сбалансирована. Отчасти это связано с большим антропогенным воздействием.

Воздействие на Северное полушарие

Ученые ответили на вопрос, какие возможные последствия, если Южное полушарие высыхает больше, чем Северное. По их словам, частично ответ кроется в регионах, которые, скорее всего, столкнутся с усилением засушливости.

Южная Америка включает в себя тропические леса Амазонки. Они являются главным регулятором климата, а также глобально важной средой обитания видов и домом для многих коренных народов. Их высыхание приведет к уменьшению растительности и увеличению риска пожаров. Южная Америка также экспортер сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Изменения в доступности воды усилят нагрузку на продовольственные системы по всему миру.

Ученые отмечают, что засушивание на большей части территории Африки также является реальной проблемой, ведь этот огромный континент имеет множество климатических зон и социально-экономических контрастов, а ресурсы для смягчения последствий и адаптации часто ограничены. По их словам, давление на продовольственные системы и среду обитания создаст дополнительный стресс на всем континенте.

В исследовании говорится, что урожайность основного продукта маниоки снижается из-за засухи. Экспорт таких товаров как кофе и какао может также уменьшиться.

Высыхание изменит структуру растительности и еще больше повысит температуру, которая к 2100 может превысить 35°C в течение большей части года. Это будет иметь серьезные последствия для здоровья людей и среды обитания.

"Как и в случае со многими аспектами климата, точный характер и масштаб изменений и воздействий трудно предсказать или смоделировать на местном или региональном уровне. Но этот новый документ указывает на явные изменения в закономерностях и сложных климатических процессах в Южном полушарии, которые приведут к сокращению доступности воды во время явлений Эль-Ниньо", — отмечает Коллинз.

Напомним, исследователи заявили, что люди могут стать свидетелями гибели всей природы на Земле. По словам ученых, эти последствия могут возникнуть именно из-за действий людей, поэтому пора находить эффективные решения, которые помогут сохранить планету.