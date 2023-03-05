Площа льоду навколо Антарктиди досягла історичного мінімуму за 45 років спостережень

Антарктида

За даними недавнього дослідження, площа крижаного покриву довкола Антарктиди досягла мінімального рівня за весь час спостережень. За 45 років супутникових вимірів площа льоду скоротилася до 1,79 мільйона квадратних кілометрів.

Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Лід навколо Антарктиди

Зазначений показник насторожує експертів, оскільки зміни у льодових щитах можуть серйозно вплинути на глобальний клімат і викликати проблеми у прибережних зонах усього світу.

Кліматологи висловили своє занепокоєння щодо цього тривожного тренду. Деякі експерти зазначають, що Антарктида може здаватися далекою та недоступною областю, але зміни там можуть спричинити серйозні наслідки для всієї планети. На думку кліматологів, танення льоду може призвести до збільшення рівня моря та зміни морської флори та фауни, що вплине на екосистеми всього світу.

За словами експертів, ця зміна є частиною ширшого процесу зміни клімату, який відбувається на планеті. Існує небезпека, що танення льоду може продовжуватися в майбутньому та ще більше погіршити ситуацію. Таким чином, зусилля боротьби зі зміною клімату та обмеження викидів парникових газів стають все більш невідкладними.

Нагадаємо, що в січні на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибуло дослідницьке судно "Ноосфера", яке вийшло з Одеського порту навесні минулого року. Польсько-український екіпаж "Ноосфери" займатиметься на крижаному континенті модернізацією критичних об'єктів для успішної зимівлі майбутнього сезону.