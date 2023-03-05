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Площадь льда вокруг Антарктиды достигла исторического минимума за 45 лет наблюдений

5 марта 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Антарктида
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По данным недавнего исследования, площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды достигла минимального уровня за все время наблюдений. За 45 лет спутниковых измерений площадь льда сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. 

Об этом пишут иностранные СМИ.

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Указанный показатель настораживает экспертов, так как изменения в ледовых щитах могут оказать серьезное влияние на глобальный климат и вызвать проблемы в прибрежных зонах всего мира.

Климатологи выразили свою обеспокоенность по поводу этого тревожного тренда. Некоторые эксперты отмечают, что Антарктида может казаться далекой и недоступной областью, но изменения там могут вызвать серьезные последствия для всей планеты. По мнению климатологов, таяние льда может привести к увеличению уровня моря и изменению морской флоры и фауны, что повлияет на экосистемы всего мира.

По словам экспертов, это изменение является частью более широкого процесса изменения климата, который происходит на планете. Существует опасность, что таяние льда может продолжаться в будущем и еще более ухудшить ситуацию. Таким образом, усилия по борьбе с изменением климата и ограничению выбросов парниковых газов становятся все более неотложными.

Напомним, что в январе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло исследовательское судно "Ноосфера", вышедшее из Одесского порта весной прошлого года. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.

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