РФ готує техногенну катастрофу в Криму

Завод "Кримський титан" в Армянську. Фото: Reuters

Росія готує техногенну катастрофу в тимчасово окупованому Криму на заводі "Кримський титан". На півночі регіону вже попередили про евакуацію адміністрації та населення.

Про це повідомляє Головне управляння розвідки.

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Причина

Через теракт на Каховській ГЕС, який вчинили росіяни, у Північно-Кримському каналі відсутня вода. Через це виробництво на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Окупаційна влада вважає, що відновити роботу неможливо. Тож, у на півострові шириться інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", — стверджують у розвідці.

Якими будуть наслідки?

"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками", — попередає ГУР.

Зазначається, що на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

Якщо трапиться вибух, аміачна хмара, залежно від вітру, накриє прилеглі регіони за півгодини.

Під загрозою опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, чим загрожує підрив Каховської ГЕС Криму. Зокрема, руйнування дамби створить дефіцит прісної води на півдні Херсонської області та на півночі Криму. В першому і другому випадку населення матиме обмежений доступ до чистої води, а також підвищений ризик захворювань, що передаються через воду.