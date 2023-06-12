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РФ готовит техногенную катастрофу в Крыму, — ГУР

12 июня 2023 13:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ готовит техногенную катастрофу в Крыму
Завод "Крымский титан" в Армянске. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия готовит техногенную катастрофу во временно оккупированном Крыму на заводе "Крымский титан". На севере региона уже предупредили об эвакуации администрации и населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Причина

Из-за теракта на Каховской ГЭС, который совершили россияне, в Северо-Крымском канале отсутствует вода. Из-за этого производство на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушено до критического уровня.

Оккупационные власти считают, что возобновить работу невозможно. Поэтому на полуострове распространяется информация о возможной остановке "Крымского титана".

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии московии на протяжении последних нескольких дней пройдут цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", — утверждают в разведке.

Какими будут последствия?

"Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую по своим последствиям", — предупреждает ГУР.

На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

Если произойдет взрыв, аммиачное облако в зависимости от ветра накроет близлежащие регионы через полчаса.

Под угрозой окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсона.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, чем грозит подрыв Каховской ГЭС Крыму. В частности, разрушение дамбы создаст дефицит пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма. В первом и втором случае население будет иметь ограниченный доступ к чистой воде, а также повышенный риск передаваемых через воду заболеваний.

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