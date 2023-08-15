РФ втратить частину територій: вчені показали Землю після танення льодовиків

Льодовик в океані. Ілюстративне фото: pexels.com

Вчені змоделювали мапу світу, яка показує Землю після танення льодовиків. Така екологічна катастрофа призвела б до затоплення значної частини заселеної людьми суші. Так, під воду піде частина територій РФ.

Такі дані опублікували в National Geographic.

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За даними авторів дослідження, на повне безслідне танення льодовикам планети знадобиться більше 5 тисяч років. Однак парниковий ефект, який лише зростає може призвести до пришвидшеного танення. Через це середня температура по Землі може сягнути 27°C, а рівень води у Світовому океані зросте до 66 метрів.

Це, своєю чергою, спричинить зменшення суходолу. Так, значну частину придатних для життя територій втратить Євразія.

Згідно із цією змодельованою мапою, вже через тисячу років на світі більше не буде Лондона, Венеції, Нідерландів та великої частини Данії. Водночас Середземне море, розширюючись, поглине Чорне і Каспійське моря.

До того ж Чорне море у разі танення льодовиків затопить значну частину Криму та Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

РФ також втратить частину територій. Архангельська область опиниться під водою. Не стане також таких російських міст, як Гатчина та Кіровськ (Ленінградська обл.) та районів довкола них.

Карта Європи у разі затоплення. Фото: National Geographic

У Азії ситуація також в разі танення льодовиків буде критична.

"Територія, де наразі живе 600 млн китайців, буде затоплена, так само як і весь Бангладеш з населенням 160 млн", — пише ЗМІ.

До того ж під водою зникне частина прибережної Індії. А розширення річки Меконг призведе до того, що Кардамонові гори у Камбоджі будуть виглядати як острів.

Азія у разі танення льодовиків. Фото: National Geographic

Американський континент також відчує зміни — будуть втрачені узбережжя Флориди та Мексиканської затоки. У Сан-Франциско пагорби перетворяться на невеликі острови.

Змодельована вченими карта Північної Америки. Фото: National Geographic

У Південній Америці у басейнах річок Амазонки і Парагваю виникнуть нові атлантичні затоки, які призведуть до затоплення Буенос-Айресу, прибережних районів Уругваю та великої частини Парагваю.

Південна Америка після затоплення. Фото: National Geographic

Австралія отримає нове внутрішнє море. Однак частина суходолу, де проживає більшість населення, піде під воду.

Змодельована мапа Австралії. Фото: National Geographic

Африка, порівняно з іншими континентами, зазнає найменших втрат. Однак через збільшення температури на Землі значна частина африканської території може стати непридатною для життя.

Африка після танення льодовиків. Фото: National Geographic



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