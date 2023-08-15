РФ потеряет часть территорий: ученые показали Землю после таяния ледников
Ученые смоделировали карту мира, показывающую Землю после таяния ледников. Такая экологическая катастрофа привела бы к затоплению значительной части заселенной людьми суши. Так, часть территории РФ уйдет под воду.
Такие данные опубликовали в National Geographic.
Как будет Земля выглядеть после таяния ледников
По данным авторов исследования, на полное бесследное таяние ледникам планеты понадобится более 5 тысяч лет. Однако возрастающий парниковый эффект может привести к ускоренному таянию. Из-за этого температура по Земле может достигать 27°C, а уровень воды в Мировом океане вырастет до 66 метров.
Это в свою очередь приведет к уменьшению суши. Так, значительную часть пригодных для жизни территорий потеряет Евразия.
Согласно смоделированной карте, уже через тысячу лет на свете больше не будет Лондона, Венеции, Нидерландов и большой части Дании. В то же время Средиземное море, расширяясь, поглотит Черное и Каспийское моря.
К тому же, Черное море в случае таяния ледников затопит значительную часть Крыма и Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
РФ также лишится части территорий. Архангельская область окажется под водой. Не станет также таких российских городов, как Гатчина и Кировск (Ленинградская обл.) и районов вокруг них.
В Азии ситуация также в случае таяния ледников будет критической.
"Территория, где живет 600 млн китайцев, будет затоплена, так же как и весь Бангладеш с населением 160 млн", — пишет СМИ.
К тому же, под водой исчезнет часть прибрежной Индии. А расширение реки Меконг приведет к тому, что горы Кардамона в Камбодже будут выглядеть как остров.
Американский континент также ощутит изменения — будут потеряны побережье Флориды и Мексиканского залива. В Сан-Франциско холмы превратятся в небольшие острова.
В Южной Америке в бассейнах рек Амазонки и Парагвая возникнут новые атлантические заливы, которые приведут к затоплению Буэнос-Айреса, прибрежных районов Уругвая и большой части Парагвая.
Австралия получит новое внутреннее море. Однако часть суши, где проживает большинство населения, уйдет под воду.
Африка, по сравнению с другими континентами, несет наименьшие потери. Однако из-за увеличения температуры на Земле значительная часть африканской территории может оказаться непригодной для жизни.
Напомним, в мире запасов пресной воды становится все меньше: ученые предупредили об отрицательных последствиях.