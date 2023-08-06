Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow У світі запасів води стає все менше: вчені попередили про негативні наслідки arrow

У світі запасів води стає все менше: вчені попередили про негативні наслідки

6 серпня 2023 20:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У світі запасів води стає все менше: вчені попередили про негативні наслідки
Дніпровська ГЕС. Фото: Укргідроенерго
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж останніх 20 років у світі знижуються запаси води. Незважаючи на те, що загальна місткість сховищ стала більшою, вони наповнюються у повільнішому темпі, ніж очікувалось.

Про це повідомляє Sci Tech Daily, посилаючись на дослідження, яке опублікували в журналі Nature Communications.

Читайте також:

Що кажуть дослідники

За інформацією видання, техаські вчені A&M зробили аналіз супутникових даних з понад семи тисяч водосховищ на нашій планеті. 

Також дослідниками було використано новий підхід з інформацією супутників, аби зробити оцінку різновидів зберігання 7 245 глобальних резервуарів з 1999 по 2018 роки.

З'ясувалось, що кожного року глобальне зберігання у водосховищах ставало більшим на 28 кубічних кілометрів. Проте, якщо говорити про їхнє заповнення, то росту не спостерігалось.

"Оскільки глобальне населення продовжує зростати в 21 столітті, на поверхневі водойми все більше покладаються, щоб задовольнити зростаючі потреби у контексті зміни клімату. Однак кількість води, наявної у водоймах, і її тенденції не були добре кількісно визначені в глобальному масштабі", — пояснив доктор, доцент кафедри цивільної та екологічної інженерії Захрі Техаського університету A&M Хуілінь Гао щодо доцільності дослідження.

Негативні наслідки 

Науковці кажуть, що у майбутньому на мешканців планети чекають невтішні наслідки. Також у людства вже не буде можливості задовольнити потреби води, використовуючи резервуари. 

Наразі найбільше зменшення запасів води спостерігається в Південній Америці та Африці. Там населення стає лише більшим, тому попит на воду відповідно підвищується.

Своєю чергою рівень водосховищ, які знаходяться у Північній Америці та Європі, зростає.

Нагадаємо, в червні цього року російські терористи вчинили теракт на Каховській ГЕС. В результаті підриву станції одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — практично повністю обміліло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз