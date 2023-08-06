У світі запасів води стає все менше: вчені попередили про негативні наслідки

Дніпровська ГЕС. Фото: Укргідроенерго

Впродовж останніх 20 років у світі знижуються запаси води. Незважаючи на те, що загальна місткість сховищ стала більшою, вони наповнюються у повільнішому темпі, ніж очікувалось.

Про це повідомляє Sci Tech Daily, посилаючись на дослідження, яке опублікували в журналі Nature Communications.

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Що кажуть дослідники

За інформацією видання, техаські вчені A&M зробили аналіз супутникових даних з понад семи тисяч водосховищ на нашій планеті.

Також дослідниками було використано новий підхід з інформацією супутників, аби зробити оцінку різновидів зберігання 7 245 глобальних резервуарів з 1999 по 2018 роки.

З'ясувалось, що кожного року глобальне зберігання у водосховищах ставало більшим на 28 кубічних кілометрів. Проте, якщо говорити про їхнє заповнення, то росту не спостерігалось.

"Оскільки глобальне населення продовжує зростати в 21 столітті, на поверхневі водойми все більше покладаються, щоб задовольнити зростаючі потреби у контексті зміни клімату. Однак кількість води, наявної у водоймах, і її тенденції не були добре кількісно визначені в глобальному масштабі", — пояснив доктор, доцент кафедри цивільної та екологічної інженерії Захрі Техаського університету A&M Хуілінь Гао щодо доцільності дослідження.

Негативні наслідки

Науковці кажуть, що у майбутньому на мешканців планети чекають невтішні наслідки. Також у людства вже не буде можливості задовольнити потреби води, використовуючи резервуари.

Наразі найбільше зменшення запасів води спостерігається в Південній Америці та Африці. Там населення стає лише більшим, тому попит на воду відповідно підвищується.

Своєю чергою рівень водосховищ, які знаходяться у Північній Америці та Європі, зростає.

Нагадаємо, в червні цього року російські терористи вчинили теракт на Каховській ГЕС. В результаті підриву станції одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — практично повністю обміліло.