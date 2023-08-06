В мире запасов воды становится все меньше: ученые предупредили об отрицательных последствиях

Днепровская ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

За последние 20 лет в мире снижаются запасы воды. Несмотря на то, что общая емкость хранилищ стала больше, они наполняются в более медленном темпе, чем ожидалось.

Об этом сообщает Sci Tech Daily, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Что говорят исследователи

По информации издания, техасские ученые A&M сделали анализ спутниковых данных из более семи тысяч водохранилищ на нашей планете.

Также исследователями был использован новый подход с информацией спутников, чтобы произвести оценку разновидностей хранения 7 245 глобальных резервуаров с 1999 по 2018 годы.

Выяснилось, что каждый год глобальное хранение в водохранилищах становилось больше на 28 кубических километров. Однако если говорить об их заполнении, то роста не наблюдалось.

"Поскольку глобальное население продолжает расти в 21 веке, на поверхностные водоемы все больше полагаются, чтобы удовлетворить растущие потребности в контексте изменения климата. Однако количество воды, имеющейся в водоемах, и ее тенденции не были хорошо количественно определены в глобальном масштабе", — объяснил доктор, доцент кафедры гражданской и экологической инженерии Захри Техасского университета A&M Хуилинь Гао по поводу целесообразности исследования.

Отрицательные последствия

Ученые говорят, что в будущем жителей планеты ждут неутешительные последствия. Также у человечества уже не будет возможности удовлетворить потребности воды, используя резервуары.

Наибольшее уменьшение запасов воды наблюдается в Южной Америке и Африке. Там население становится только больше, поэтому спрос на воду соответственно повышается.

В свою очередь уровень водохранилищ, находящихся в Северной Америке и Европе, растет.

Напомним, в июне этого года российские террористы совершили теракт на Каховской ГЭС. В результате подрыва станции одно из крупнейших водохранилищ в Украине — Каховское — практически полностью обмелело.