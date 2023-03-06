Росіяни планують тікати з Енергодара: вони вже "прицінюються", що вкрасти з ЗАЕС
У рамках підготовки до відступу із Запорізької АЕС російські окупанти складають список обладнання, яке планують викрасти перед втечею. Особливо росіян зацікавив Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Енергодар".
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Підготовка до втечі
За інформацією, отриманою із ЗАЕС, російські окупанти почали планувати відступ з території Енергодару та атомної електростанції.
В рамках цієї підготовки, зокрема, вони планують викрасти частину обладнання, встановленого на Запорізькій АЕС.
Що хочуть вкрасти окупанти
Одним із головних об’єктів для мародерства був обраний Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП "НАЕК "Енергоатом", створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.
Відомо, що під час огляду Центру, ті представники російської федерації, які прибули на ЗАЕС нібито як "фахівці з атомної галузі", складали списки обладнання, яке необхідно буде демонтувати і вивезти в росію перед відступом.
Нагадаємо, рік тому російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, який залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії.
Також ми писали, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.
Додамо, що гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив — жодних переговорів по статусу ЗАЕС не буде, росіяни вважають її своєю власністю.
Фото: Telegram-канал "Енергодар"