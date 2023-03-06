Россияне планируют бежать из Энергодара: они уже "прицениваются", что украсть на ЗАЭС
В рамках подготовки к отступлению с Запорожской АЭС российские оккупанты составляют список оборудования, которое планируют угнать перед бегством. Особенно россиян заинтересовал Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Энергодар".
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Подготовка к бегству
По информации, полученной от ЗАЭС, российские оккупанты начали планировать отступление с территории Энергодара и атомной электростанции.
В рамках этой подготовки, в частности, они планируют украсть часть оборудования, установленного на Запорожской АЭС.
Что хотят украсть оккупанты
Одним из главных объектов для мародерства был избран Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
Известно, что во время осмотра Центра представители российской федерации, которые прибыли на ЗАЭС якобы как "специалисты по атомной отрасли", составляли списки оборудования, которое необходимо будет демонтировать и вывезти в россию перед отступлением.
Напомним, год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря оставшемуся работать украинскому персоналу удается избежать ядерной аварии.
Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.
Добавим, что гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что никаких переговоров по статусу ЗАЭС не будет, россияне считают ее своей собственностью.
Фото: Telegram-канал "Энергодар"