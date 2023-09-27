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Ростуть квіти, мох і водорості: як глобальне потепління вплинуло на Антарктиду

27 вересня 2023 08:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ростуть квіти, мох і водорості: як глобальне потепління вплинуло на Антарктиду
Біля льодовиків цвітуть квіти. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через глобальне потепління в Антарктиді вчені виявили на суші квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня. Вже у березні цього року температура повітря в Антарктиді може наблизиться до точки танення.

Про це повідомляє Geophysical Research Letters

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Вчені розповіли, що такі явища, як поширення квітучих рослин, мохів та водоростей в Антарктиді спричинені рекордним підвищенням літніх температур. 

Окрім того, вони розповіли, що за останнє століття підвищення температури було на 2°C, тоді як еквівалентна хвиля спеки у 2096 році, імовірно, була б ще на 6°C теплішою порівняно з 2022 роком.

А вже в березні, за прогнозами вчених, температура повітря в Антарктиді може наблизиться до точки танення, а це загрожуватиме величезним льодовикам на континенті. 

"Поверхня Антарктиди та близьких островів вкрита суцільним снігом і льодом, і лише близько 1% землі придатна для квітучих рослин, таких як антарктичний волосяник (Deschampsia antarctica) і антарктичний перловник (Colobanthus Quinsis). Але через глобальне потепління протягом останніх десятиліть кількість рослин збільшується, а темпи їх зростання зросли на 20%", — йдеться у повідомленні. 

Відтак, вчені спрогнозували, що у такому випадку до кінця століття площа землі без льоду та снігу для колонізації рослин на Антарктичному півострові збільшиться втричі.

Нагадаємо, в цьому році у світі було зафіксовано температурні рекорди. В Антарктиді полярники зафіксували аномалію, яка їх стривожила, а саме мінімальну кількість льоду.

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