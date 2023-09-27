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Растут цветы, мох и водоросли: как глобальное потепление повлияло на Антарктиду

27 сентября 2023 08:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Растут цветы, мох и водоросли: как глобальное потепление повлияло на Антарктиду
У ледников цветут цветы. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за глобального потепления в Антарктиде ученые обнаружили на суше разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня. Уже в марте этого года температура воздуха в Антарктиде может приблизиться к точке таяния.

Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

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Как глобальное потепление повлияло на Антарктиду

Ученые рассказали, что такие явления, как распространение цветущих растений, мхов и водорослей в Антарктиде, вызваны рекордным повышением летних температур.

Кроме того, они рассказали, что за последнее столетие повышение температуры было на 2°C, тогда как эквивалентная волна жары в 2096 году, вероятно, была бы еще на 6°C теплее по сравнению с 2022 годом.

А уже в марте, по прогнозам ученых, температура воздуха в Антарктиде может приблизиться к точке таяния, что будет угрожать огромным ледникам на континенте.

"Поверхность Антарктиды и близких островов покрыта сплошным снегом и льдом, и лишь около 1% земли пригодна для цветущих растений, таких как антарктический волосяник (Deschampsia antarctica) и антарктический перловик (Colobanthus Quinsis). Но из-за глобального потепления за последние десятилетия количество растений увеличивается, а темпы их роста выросли на 20%", — говорится в сообщении.

Ученые спрогнозировали, что в таком случае к концу века площадь земли без льда и снега для колонизации растений на Антарктическом полуострове увеличится втрое.

Напомним, в этом году в мире были зафиксированы температурные рекорды. В Антарктиде полярники зафиксировали тревожащую их аномалию, а именно минимальное количество льда.

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