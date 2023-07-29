Система океанських течій може зруйнуватися будь-коли: чим це загрожує планеті

Дівчинка на морі. Ілюстративне фото: pixabay

В Атлантиці велика система океанських течій може зруйнуватися в будь-який момент між 2025 і 2095 роками. Такий прогоз є швидким, порівняно з попередніми.

Про це повідомляє Live Science.

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Кліматичний хаос

Зазначається, що дослідники передбачають, що важлива для життя система океанічних течій, що допомагає регулювати клімат Північної півкулі, може зазнати краху, що спричинить хаос у кліматі.

Атлантична меридіональна обертальна циркуляція полягає в тому, що займається врегулюванням клімату та несе теплі тропічні води на північ і холодні води на південь.

Повний збій

"Але тепер дослідники кажуть, що AMOC може рухатися до повного збою між 2025 і 2095 роками, що призведе до різкого падіння температур, руйнування екосистем океану та поширення штормів по всьому світу. Однак деякі вчені попереджають, що нове дослідження має деякі великі застереження", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Атлантична меридіональна обертальна циркуляція існує стабільно у двох станах, а саме:

сильнішому, тобто швидшому, який ми маємо наразі;

набагато повільнішому та слабшому.

За попередніми оцінками, течія має перейти у слабший режим лише у наступному столітті.

Це станеться раніше

"Очікувана переломна точка — враховуючи те, що ми продовжуємо працювати як завжди з викидами парникових газів — набагато раніше, ніж ми очікували", — прокоментувала журналістам Live Science співавторка, професорка статистики та стохастичних моделей біології в Копенгагенському університеті Сюзанна Дітлевсен.

Зображення показує циркуляцію теплих і холодних вод на Землі. Скриншот: 24 канал

Думка експертів

За словами океанографів та експертів з питань клімату, попри те, що дослідження є досить тривожним, воно має неточності.

"Якщо статистичні дані надійні та є правильним/доречним способом описати, як поводиться фактичний сучасний AMOC, а зміни стосуються (виключно) змін у AMOC, то це дуже тривожний результат", — пояснив професор наук про океан і клімат в Університетському коледжі Лондона Девід Торналлі.

"Але є деякі дійсно великі та невідомі припущення, які потрібно дослідити, перш ніж ми матимемо впевненість у цьому результаті", — додав він.

Нагадаємо, кліматичні зміни, спричинені діяльністю людей, впливають на всіх жителів планети. Так, температура на поверхні океану навколо Флориди цього тижня піднялася до 38,43 °C, що може стати світовим рекордом, оскільки спека океану навколо штату досягає безпрецедентних меж.