Система океанських течій може зруйнуватися будь-коли: чим це загрожує планеті
В Атлантиці велика система океанських течій може зруйнуватися в будь-який момент між 2025 і 2095 роками. Такий прогоз є швидким, порівняно з попередніми.
Про це повідомляє Live Science.
Кліматичний хаос
Зазначається, що дослідники передбачають, що важлива для життя система океанічних течій, що допомагає регулювати клімат Північної півкулі, може зазнати краху, що спричинить хаос у кліматі.
Атлантична меридіональна обертальна циркуляція полягає в тому, що займається врегулюванням клімату та несе теплі тропічні води на північ і холодні води на південь.
Повний збій
"Але тепер дослідники кажуть, що AMOC може рухатися до повного збою між 2025 і 2095 роками, що призведе до різкого падіння температур, руйнування екосистем океану та поширення штормів по всьому світу. Однак деякі вчені попереджають, що нове дослідження має деякі великі застереження", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що Атлантична меридіональна обертальна циркуляція існує стабільно у двох станах, а саме:
- сильнішому, тобто швидшому, який ми маємо наразі;
- набагато повільнішому та слабшому.
За попередніми оцінками, течія має перейти у слабший режим лише у наступному столітті.
Це станеться раніше
"Очікувана переломна точка — враховуючи те, що ми продовжуємо працювати як завжди з викидами парникових газів — набагато раніше, ніж ми очікували", — прокоментувала журналістам Live Science співавторка, професорка статистики та стохастичних моделей біології в Копенгагенському університеті Сюзанна Дітлевсен.
Думка експертів
За словами океанографів та експертів з питань клімату, попри те, що дослідження є досить тривожним, воно має неточності.
"Якщо статистичні дані надійні та є правильним/доречним способом описати, як поводиться фактичний сучасний AMOC, а зміни стосуються (виключно) змін у AMOC, то це дуже тривожний результат", — пояснив професор наук про океан і клімат в Університетському коледжі Лондона Девід Торналлі.
"Але є деякі дійсно великі та невідомі припущення, які потрібно дослідити, перш ніж ми матимемо впевненість у цьому результаті", — додав він.
Нагадаємо, кліматичні зміни, спричинені діяльністю людей, впливають на всіх жителів планети. Так, температура на поверхні океану навколо Флориди цього тижня піднялася до 38,43 °C, що може стати світовим рекордом, оскільки спека океану навколо штату досягає безпрецедентних меж.