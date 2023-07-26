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Вчені бʼють на сполох: океан довкола Флориди нагрівся до температури джакузі

26 липня 2023 07:58
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Валерія Пержун
редактор
Вчені бʼють на сполох: океан довкола Флориди нагрівся до температури джакузі
Узбережжя штату Флорида, США. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Кліматичні зміни, спричинені діяльністю людей, впливають на всіх жителів планети. Так, температура на поверхні океану навколо Флориди цього тижня піднялася до 38,43°C, що може стати світовим рекордом, оскільки спека океану навколо штату досягає безпрецедентних меж.

Про це пише The Guardian

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Згідно з даними уряду США, в понеділок пізно ввечері високу температуру океану зафіксували у бухті Манате-Бей у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Інші сусідні бухти також нагрілись до 38°C та 32°C. При цьому нормальна температура води в цьому районі повинна становити від 23 до 31°C. Рівень тепла, зафіксований цього тижня, приблизно такий же, як у джакузі.

"Поки що не ясно, чи будуть температури, зареєстровані у Флориді, вважатися світовим рекордом, оскільки ця територія неглибока, у ній є морські трави та на неї може впливати тепла земля в сусідньому національному парку Еверглейдс", — сказав тропічний метеоролог Університету Маямі Браян Макнолді.

Рекордні показники температури води доповнюють попередні оцінки вчених щодо потепління океану у Флориді. Так, на Південному узбережжі штату намагаються подолати пекельну спеку, яка загрожує морському життю та екосистемам океану.

Хвилі спеки все більше впливають на світовий океан, знищуючи ламінарії, морську траву, корали та інших підводних мешканців. За словами експертів,  2021 року через нагрівання вод Тихого океану довкола Канади загинув 1 мільярд морських тварин.

Експерти попереджають, що зростаюча частота та інтенсивність хвиль нестерпної спеки як на суші, так і в океанах — симптом глобальної кліматичної кризи. Очікується, що хвилі спеки триватимуть до серпня.

Нагадаємо, у Греції впав літак, який гасив масштабні лісові пожежі.

Водночас влада Італії просить ввести надзвичайний стан через потужний шторм.

До того ж на Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти.

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