"Пекельний липень": вчені розповіли з чим пов'язані стихійні лиха по всьому світу

Пожежа на острові Родос у Греції. Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

Про це пише Reuters.

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Екстремальна спека призвела до лісових пожеж на острові Родос у Греції, госпіталізації великої кількості людей по всьому світу з сонячними ударами, потопів та ін. Окрім прямого впливу на здоров’я людей, спека спричинила великомасштабну шкоду врожаю та втрату худоби. За словами вчених із World Weather Attribution, серйозно постраждали посіви кукурудзи та сої в США, мексиканська велика рогата худоба, південноєвропейські оливки, а також китайська бавовна.

Згідно з їх дослідженням, така кількість днів з надвисокою температурою у липні була б неможлива без кліматичних змін.

"Температури в Європі та Північній Америці були б практично неможливі без наслідків зміни клімату", — сказав Ізідін Пінто з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів

Команда вчених підрахувала, що зростання концентрації парникових газів зробило хвилю спеки в Європі спекотнішою на 2,5°C. З цієї ж причини гарячіше на 2°C стало у Північній Америці, а в Китаї — на градус.

За словами вчених хвилі спеки в майбутньому ставатимуть дедалі ймовірнішими, якщо викиди в атмосферу не будуть скорочені. За підрахунками науковців, якщо середня глобальна температура підніметься на 2°C вище доіндустріального рівня, то тривалі періоди екстремальної спеки, ймовірно, відбуватимуться кожні два-п’ять років. До того ж середня температура по планеті наразі вже піднялася більш ніж на 1,1°C.

"Явища, які ми розглядали, не є рідкістю в сучасному кліматі. З кліматологічної точки зору не дивно, що ці події відбуваються одночасно. Поки ми продовжуємо спалювати викопне паливо, ми будемо бачити все більше і більше наслідків", — заявила Фрідеріке Отто, науковець з Інституту зміни клімату Грантама в Лондоні.

Нагадаємо, з острова Родос через пожежі евакуювали тисячі людей.

Водночас, морська спека може знищити коралові рифи Флориди.

До того ж на Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти.