Морська спека може знищити коралові рифи Флориди

Коралові рифи. Фото: Pexels

Коралові рифи Флориди зіткнулися із загрозою. Морська спека, яка підняла температуру води до +32,2 градуса, може знищити їх.

Про це повідомляє Independent.

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Загроза для рифів

Температура поверхні моря навколо узбережжя підвищилася до найвищої позначки за всю історію спостереження. Вчені побоюються, що ситуація може погіршитися в найближчі місяці.

Марк Ікін з Міжнародного товариства коралових рифів розповів, що стрес, що накопичується на самому початку сезону, може призвести до неприємного знебарвлення. Це явище, коли корали піддаються стресу через підвищення температури океану або відсутність поживних речовин.

Висока загроза для коралів почастішала через кліматичну кризу, особливо під час Ель-Ніньо. За словами вчених, новий Ель-Ніньо є однією з причин спеки.

"Ми заходимо на незвідані території. Відверто кажучи, це може бути дуже гнітюче", — сказав Дерек Манцелло, еколог і координатор програми спостереження за кораловими рифами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Лів Вільямсон із лабораторії майбутнього коралових рифів Університету Майам повідомила про знебарвлення в Белізі. За її словами, це тривожний сигнал на початку літа. Вільямсон каже, що глобальні прогнози дають 90% ймовірність великого знебарвлення багатьох рифів.

"Це тільки липень, це тепло буде продовжувати накопичуватися, і ці корали будуть змушені мати справу з небезпечно теплими умовами набагато довше, ніж зазвичай", — додала Вільямсон.

Корали мають "симбіоз", взаємовигідну взаємодію з дрібними водоростями зооксантеллами. Зміна температури означає, що співіснування може припинитися. Без водоростей корал із здорового коричневого кольору стає білим.

Дослідження NOAA у 2022 році, показало, що хвороби коралів та знебарвлення, спричинені зміною клімату, вже знищили 70% коралових рифів Флориди.

Координаторка Mission: Iconic Reefs Кеті Леснескі каже, що бачила на власні очі знебарвлення рифів.

"Корали виглядають набагато світлішими. Зазвичай вони досить яскравих відтінків жовтого, зеленого, коричневого та оранжевого, але вони буквально починають виглядати так, ніби хтось облив їх відбілювачем", — сказала Леснескі.

Нагадаємо, NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

Також ми писали, що захисник океану Зімі Да Кід зняв своє занурення біля Багамських островів, де він сфотографував пащу акули. Це було зроблено для підтримки проєкту з захисту океанічних і морських тварин.