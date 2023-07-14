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Морская жара может уничтожить коралловые рифы Флориды

14 июля 2023 09:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Морская жара может уничтожить коралловые рифы Флориды
Коралловые рифы. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Коралловые рифы Флориды столкнулись с угрозой. Морская жара, поднявшая температуру воды до +32,2 градуса, может уничтожить их.

Об этом сообщает Independent.

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Угроза для рифов

Температура поверхности моря вокруг побережья повысилась до самой высокой отметки за всю историю наблюдения. Ученые опасаются, что ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы.

Марк Икин из Международного общества коралловых рифов рассказал, что накапливающийся в самом начале сезона стресс может привести к неприятному обесцвечиванию. Это явление, когда кораллы подвергаются стрессу из-за повышения температуры океана или отсутствия питательных веществ.

Высокая угроза для кораллов участилась из-за климатического кризиса, особенно во время Эль-Ниньо. По словам ученых, новый Эль-Ниньо является одной из причин жары.

"Мы заходим на неизведанные территории. Откровенно говоря, это может быть очень угнетающе", — сказал Дерек Манцелло, эколог и координатор программы наблюдения за коралловыми рифами Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Лив Уильямсон из лаборатории будущего коралловых рифов Университета Майам сообщила об обесцвечивании в Белизе. По ее словам, это тревожный сигнал в начале лета. Уильямсон говорит, что глобальные прогнозы дают 90% вероятность обесцвечивания многих рифов.

"Это только июль, это тепло будет продолжать накапливаться, и эти кораллы будут вынуждены иметь дело с опасно теплыми условиями гораздо дольше обычного", — добавила Уильямсон.

Кораллы имеют "симбиоз", взаимовыгодное взаимодействие с мелкими водорослями зооксантеллами. Изменение температуры означает, что сосуществование может прекратиться. Без водорослей коралл из здорового коричневого цвета становится белым.

Исследование NOAA в 2022 году показало, что болезни кораллов и обесцвечивание, вызванные изменением климата, уже уничтожили 70% коралловых рифов Флориды.

Координатор Mission: Iconic Reefs Кэти Леснески говорит, что видела собственными глазами обесцвечивание рифов.

"Кораллы выглядят гораздо светлее. Обычно они достаточно ярких оттенков желтого, зеленого, коричневого и оранжевого, но они буквально начинают выглядеть так, будто кто-то облил их отбеливателем", — сказала Леснески.

Напомним, NASA показало видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.

Также мы писали, что защитник океана Зими Да Кид снял свое погружение у Багамских островов, где он сфотографировал пасть акулы. Это было сделано для поддержки проекта защиты океанических и морских животных.

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