"Адский июль": ученые рассказали с чем связаны стихийные бедствия по всему миру

Пожар на острове Родос в Греции. Фото: REUTERS/Nicolas Economou

В июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

Об этом пишет Reuters.

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Экстремальная жара привела к лесным пожарам на острове Родос в Греции, госпитализации большого количества людей по всему миру с солнечными ударами, потопам и т.д. Кроме прямого влияния на здоровье людей, жара нанесла крупномасштабный ущерб урожаю и привела к потерям скота. По словам ученых из World Weather Attribution, серьезно пострадали посевы кукурузы и сои в США, мексиканский крупный рогатый скот, южноевропейские оливки, а также китайский хлопок.

Согласно их исследованию, такое количество дней со сверхвысокой температурой в июле было бы невозможно без климатических изменений.

"Температуры в Европе и Северной Америке были бы практически невозможны без последствий изменения климата", — сказал Изидин Пинто из Королевского метеорологического института Нидерландов.

Команда ученых подсчитала, что рост концентрации парниковых газов сделал волну жары в Европе горячее на 2,5°C. По этой же причине температура возросла на 2°C в Северной Америке, а в Китае – на градус.

По словам ученых, волны жары в будущем будут становиться все более вероятными, если выбросы в атмосферу не будут сокращены. По подсчетам ученых, если средняя глобальная температура поднимется на 2°C выше доиндустриального уровня, то длительные периоды экстремальной жары, вероятно, будут происходить каждые два-пять лет. К тому же средняя температура по планете уже поднялась более чем на 1,1°C.

"Наблюдаемые явления — не редкостью в современном климате. С климатологической точки зрения неудивительно, что все эти изменения происходят одновременно. Пока мы продолжаем сжигать ископаемое топливо, мы будем видеть все больше и больше последствий", — заявила Фридерике Отто, ученый из Института изменения климата Гранта.

Напомним, с острова Родос из-за пожаров эвакуировали тысячи человек.

В то же время морская жара может уничтожить коралловые рифы Флориды.

К тому же на Дальнем Востоке России тает самый большой в мире кратер вечной мерзлоты.