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На Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти

22 липня 2023 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти
Найбільший у світі кратер вічної мерзлоти. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти під назвою Батагайка. Це відбувається внаслідок нагрівання планети.

Про це повідомляє Reuters.

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На відео можна побачити, як двоє дослідників долають нерівну місцевість біля основи западини. Підземна вічна мерзлота почала танути внаслідок нагрівання планети, що призвело до просідання землі. 

"Ми, місцеві жителі, називаємо це "провалом". Він розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися", — сказав місцевий житель та дослідник кратера Ерел Стручков.

За словами вчених, Росія нагрівається щонайменше в 2,5 раза швидше, ніж решта світу. Внаслідок нагрівання розтоплюється давно замерзла тундра, яка охоплює близько 65% території РФ. 

Провідний науковий співробітник Інституту вічної мерзлоти імені Мельникова в Якутську зазначив, що розширення обвалу є ознакою небезпеки. 

Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії, руйнуючи дороги, розколюючи будинки і виводячи з ладу трубопроводи. 

Науковець зазначив, що ґрунт під проваллям, глибина якого в деяких місцях сягає близько 100 метрів, містить багато органічного вуглецю. Він буде вивільнятися в атмосферу під час танення, що сприятиме потеплінню на Землі.

"Зі збільшенням температури повітря ми можемо очікувати, що кратер буде розширюватися з більшою швидкістю. Це призведе до все більшого потепління клімату наступними роками", — додав учений.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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