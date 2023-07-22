Самый большой в мире кратер вечной мерзлоты. Фото: Reuters

На Дальнем Востоке России тает самый большой в мире кратер вечной мерзлоты под названием Батагайка. Это происходит в результате нагревания планеты.

Об этом сообщает Reuters.

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На видео можно увидеть, как двое исследователей одолевают неровную местность у основания впадины. Подземная вечная мерзлота начала таять в результате нагревания планеты, что привело к проседанию земли.

Это world's biggest permafrost crater, gash in earth of Russia's Far East. Это стрельбы из двух-трех лет, и как planeta warms up, crater getting bigger. Ученые борются с тем, что феноменон является символом неудачника для того, чтобы пойти https://t.co/2teksBQV1G pic.twitter.com/2bsBoPpda5 — Reuters (@Reuters) Июль 22, 2023

"Мы, местные жители, называем это "провалом". Он развился в 1970-х годах, сначала как яр. Затем, растаяв в жару солнечных дней, он начал расширяться", — сказал местный житель и исследователь кратера Эрел Стручков.

По словам ученых, Россия нагревается по меньшей мере в 2,5 раза быстрее остального мира. В результате нагревания растапливается давно замерзшая тундра, охватывающая около 65% территории РФ.

Ведущий научный сотрудник Института вечной мерзлоты имени Мельникова в Якутске отметил, что расширение обвала является признаком опасности.

Таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам и поселкам на севере и северо-востоке России, разрушая дороги, раскалывая дома и выводя из строя трубопроводы.

Ученый отметил, что почва под пропастью, глубина которой в некоторых местах достигает около 100 метров, содержит много органического углерода. Он будет освобождаться в атмосферу во время таяния, что будет способствовать потеплению на Земле.

"С увеличением температуры воздуха мы можем ожидать, что кратер будет расширяться с большей скоростью. Это приведет к все большему потеплению климата в последующие годы", — добавил ученый.

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

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