Это world's biggest permafrost crater, gash in earth of Russia's Far East. Это стрельбы из двух-трех лет, и как planeta warms up, crater getting bigger. Ученые борются с тем, что феноменон является символом неудачника для того, чтобы пойти https://t.co/2teksBQV1G pic.twitter.com/2bsBoPpda5