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Ученые бьют тревогу: океан вокруг Флориды нагрелся до температуры джакузи

26 июля 2023 07:58
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Валерия Пержун
редактор
Ученые бьют тревогу: океан вокруг Флориды нагрелся до температуры джакузи
Побережье штата Флорида, США. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Климатические изменения, вызванные деятельностью людей, оказывают влияние на всех жителей планеты. Так, температура на поверхности океана вокруг Флориды на этой неделе поднялась до 38,43°C, что может стать мировым рекордом, поскольку жар океана вокруг штата достигает беспрецедентных пределов.

Об этом пишет The Guardian.

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Согласно данным правительства США, в понедельник поздно вечером высокую температуру океана зафиксировали в бухте Манате-Бэй в национальном парке Эверглейдс, штат Флорида. Другие соседние бухты также нагрелись до 38 и 32°C. При этом нормальная температура воды в этом районе должна составлять от 23 до 31°C. Уровень тепла, зафиксированный на этой неделе, примерно такой же, как у джакузи.

"Пока не ясно, будут ли температуры, зарегистрированные во Флориде, считаться мировым рекордом, поскольку эта территория неглубокая, в ней есть морские травы и на нее может влиять теплая земля в соседнем национальном парке Эверглейдс", — сказал тропический метеоролог Университета Майами Брайан Макнолди.

Рекордные показатели температуры воды дополняют предварительные оценки ученых по потеплению океана во Флориде. Так, на Южном побережье штата пытаются преодолеть адскую жару, угрожающую морской жизни и экосистемам океана.

Волны жары все больше влияют на мировой океан, уничтожая ламинарии, морскую траву, кораллы и других подводных жителей. По словам экспертов, в 2021 году из-за нагрева вод Тихого океана вокруг Канады погиб 1 миллиард морских животных.

Эксперты предупреждают, что возрастающая частота и интенсивность волн невыносимой жары как на суше, так и в океанах – симптом глобального климатического кризиса. Ожидается, что волны жары продлятся до августа.

Напомним, в Греции упал самолет, тушивший масштабные лесные пожары.

В то же время власти Италии просят ввести чрезвычайное положение из - за мощного шторма.

К тому же на Дальнем Востоке России тает самый большой в мире кратер вечной мерзлоты.

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