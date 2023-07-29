Система океанских течений может разрушиться в любое время: чем это грозит планете

Девочка на море. Иллюстративное фото: pixabay

В Атлантике большая система океанских течений может разрушиться в любой момент между 2025 и 2095 годами. Такой прогоз быстрый по сравнению с предыдущими.

Об этом сообщает Live Science.

Читайте также:

Климатический хаос

Отмечается, что исследователи предполагают, что важная для жизни система океанических течений, помогающая регулировать климат Северного полушария, может потерпеть крах, что приведет к хаосу в климате.

Атлантическая меридиональная вращательная циркуляция состоит в том, что занимается урегулированием климата и несет теплые тропические воды на север и холодные воды на юг.

Полный сбой

"Но теперь исследователи говорят, что AMOC может двигаться к полному сбою между 2025 и 2095 годами, что приведет к резкому падению температур, разрушению экосистем океана и распространению штормов по всему миру. Однако некоторые ученые предупреждают, что новое исследование имеет некоторые большие оговорки", — говорится в сообщении.

Известно, что Атлантическая меридиональная вращательная циркуляция существует стабильно в двух состояниях, а именно:

более сильном, то есть более быстром, который мы имеем сейчас;

гораздо медленнее и слабее.

По предварительным оценкам, течение должно перейти в более слабый режим только в следующем веке.

Это произойдет раньше

"Ожидаемая переломная точка - учитывая то, что мы продолжаем работать как всегда с выбросами парниковых газов — гораздо раньше, чем мы ожидали", — прокомментировала журналистам Live Science соавтор, профессор статистики и стохастических моделей биологии в Копенгагенском университете Сюзанна Дитлевсен.

Изображение показывает циркуляцию тёплых и холодных вод на Земле. Скриншот: 24 канал

Мнение экспертов

По словам океанографов и экспертов по вопросам климата, несмотря на то, что исследование достаточно тревожное, оно имеет неточности.

"Если статистические данные надежны и являются правильным/уместным способом описать, как ведет себя фактический современный AMOC, а изменения касаются (исключительно) изменений в AMOC, то это очень тревожный результат", — объяснил профессор наук об океане и климате в Университетском колледже Лондона Дэвид Торналли.

"Но есть некоторые действительно большие и неизвестные предположения, которые нужно исследовать, прежде чем у нас будет уверенность в этом результате", — добавил он.

Напомним, климатические изменения, вызванные деятельностью людей, оказывают влияние на всех жителей планеты. Так, температура на поверхности океана вокруг Флориды на этой неделе поднялась до 38,43 °C, что может стать мировым рекордом, поскольку жара океана вокруг штата достигает беспрецедентных пределов.