Ситуація з водою у Миколаївській області: деталі від ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення. Фото: ДСНС України

На Миколаївщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення. Наразі підтопленими перебувають 35 будівель.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Також у Баштанському районі під водою перебувають городи, колодязі та підвали. У місті Снігурівка працює оперативний штаб для того, щоб ліквідовувати наслідки. Крім того, вже працюють три робочі ділянки в таких селах:

Афанасіївка;

Нововасилівка;

Павлівка.

Робота рятувальників. Фото: ДСНС України

Скільки людей вдалося евакуювати

"Загалом, з початку проведення робіт з с. Афанасіївка рятувальниками евакуйовано 154 особи, з яких 7 дітей та з с. Нововасилівка 8 осіб. 16 червня проводились роботи по відкачуванню води в 9 населених пунктах (с. Гречанівка, с. Новософіївка, с. Михайлівка, с. Афанасівка, с. Юріївка, с. Нововасилівка, с. Галаганівка, с. Єлизаветівка, с. Веселий Кут)", — додали у повідомленні.

Робота рятувальників. Фото: ДСНС України

Відомо, що від рятувальної служби ще додатково залучали 38 працівників та 11 одиниць техніки.

"Відкачано 357 м.куб. води з 21 домоволодіння (погребів — 13, колодязів — 11, дворів — 1). Надано допомогу 80 особам. Загалом вже відкачано 1780 куб. м з 109 домоволодінь", — зазначили у ДСНС.

Миколаївщина. Фото: ДСНС України

Наслідки підриву Каховської ГЕС

В тимчасово окупованому Криму внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС найбільше постраждав аграрний сектор. І з часом проблема буде тільки посилюватися, адже у найближчі роки Крим відчуватиме гострий дефіцит води.

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота пояснив, що найбільше в Криму від підриву Каховської ГЕС постраждав аграрний сектор. Він зауважив, що проблеми з водою для зрошення у Криму були і раніше під час окупації, там уже почалось засолення ґрунтів, самі окупанти розуміли, що це катастрофа.

Очільник Укргідроенерго нагадав, що у Криму ні для промислового, ні для аграрного сектору води не вистачає. Обмеження раніше там вводили й для населення.

"Вони намагались бурити якісь свердловини, опріснювання — різні фантазії у них були. Але нічого досягнути вони не змогли", — наголосив Сирота.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що за приблизними підрахунками Держекоінспекції, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС можлива загибель диких тварин оцінюється у понад 883 млн гривень. Попри це, підрахунки досі тривають.