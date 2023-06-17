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Ситуация с водой в Николаевской области: детали от ГСЧС

17 июня 2023 11:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ситуация с водой в Николаевской области: детали от ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия подтопления. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления. В настоящее время подтопленными находятся 35 зданий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Также в Баштанском районе под водой находятся огороды, колодцы и подвалы. В Снигиревке работает оперативный штаб для того, чтобы ликвидировать последствия. Кроме того, уже работают три рабочих участка в следующих селах:

  • Афанасьевка;
  • Нововасиловка;
  • Павловка.
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Работа спасателей. Фото: ГСЧС Украины

Сколько человек удалось эвакуировать

"В целом, с начала проведения работ из с. Афанасьевка спасателями эвакуированы 154 человека, из которых 7 детей и из с. Нововасиловка 8 человек. 16 июня проводились работы по откачке воды в 9 населенных пунктах (с. Гречановка, с. Новософиевка, с. Михайловка, с. Афанасовка, с. Юрьевка, с. Нововасиловка, с. Галагановка, с. Елизаветовка, с. Веселый Кут)», — добавили в сообщении.

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Работа спасателей. Фото: ГСЧС Украины

Известно, что от спасательной службы дополнительно привлекали 38 работников и 11 единиц техники.

"Откачано 357 м.куб. воды из 21 домовладения (погребов — 13, колодцев — 11, дворов — 1). Оказана помощь 80 лицам. Всего уже откачано 1780 куб. м из 109 домовладений", — отметили в ГСЧС.

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Николаевская область. Фото: ГСЧС Украины

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Во временно оккупированном Крыму в результате подрыва плотины Каховской ГЭС больше всего пострадал аграрный сектор. И со временем проблема будет только усугубляться, ведь в ближайшие годы Крым будет ощущать острый дефицит воды.

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота пояснил, что больше всего в Крыму от подрыва Каховской ГЭС пострадал аграрный сектор. Он отметил, что проблемы с водой для орошения в Крыму были и раньше во время оккупации, там уже началось засоление почв, сами оккупанты понимали, что это катастрофа.

Глава Укргидроэнерго напомнил, что в Крыму ни для промышленного, ни для аграрного сектора воды не хватает. Ограничения раньше там вводились и для населения.

"Они пытались бурить какие-то скважины, опреснения — разные фантазии у них были. Но ничего добиться они не смогли", — подчеркнул Сирота.

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что по приблизительным подсчетам Госэкоинспекции, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возможная гибель диких животных оценивается более чем в 883 млн гривен. Несмотря на это, подсчеты до сих пор продолжаются.

 

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