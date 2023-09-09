Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла удвічі
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла більш ніж у два рази. Також понад три сотні людей постраждали.
Про це повідомляє видання CNN.
Кількість жертв внаслідок землетрусу
За попередньою інформацією, кількість загиблих через землетрус зросла до 632 осіб, ще 329 людей отримали поранення.
Як повідомляють, 51 людина перебуває у критичному стані.
Землетрус у Марокко
Нагадаємо, увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Його зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі.
За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу становила 7,2 бала.
Спочатку повідомили, що внаслідок екологічної катастрофи загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 отримали поранення.
Варто зазначати, що це перший настільки потужний землетрус у регіоні з 1900 року.
Додамо, нещодавно на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".