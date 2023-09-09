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Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла удвічі

9 вересня 2023 11:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла удвічі
Наслідки землетрусу в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла більш ніж у два рази. Також понад три сотні людей постраждали. 

Про це повідомляє видання CNN. 

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За попередньою інформацією, кількість загиблих через землетрус зросла до 632 осіб, ще 329 людей отримали поранення. 

Як повідомляють, 51 людина перебуває у критичному стані. 

Землетрус у Марокко

Нагадаємо, увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Його  зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі. 

За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу становила 7,2 бала.

Землетрус у Марокко
Наслідки землетрусу. Фото: Reuters

Спочатку повідомили, що внаслідок екологічної катастрофи загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 отримали поранення. 

Варто зазначати, що це перший настільки потужний землетрус у регіоні з 1900 року.

Додамо, нещодавно на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".

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