Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла удвічі

Наслідки землетрусу в Марокко. Фото: Reuters

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла більш ніж у два рази. Також понад три сотні людей постраждали.

Про це повідомляє видання CNN.

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За попередньою інформацією, кількість загиблих через землетрус зросла до 632 осіб, ще 329 людей отримали поранення.

Як повідомляють, 51 людина перебуває у критичному стані.

Землетрус у Марокко

Нагадаємо, увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Його зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі.

За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу становила 7,2 бала.

Наслідки землетрусу. Фото: Reuters

Спочатку повідомили, що внаслідок екологічної катастрофи загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 отримали поранення.

Варто зазначати, що це перший настільки потужний землетрус у регіоні з 1900 року.

Додамо, нещодавно на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".