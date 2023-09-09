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Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

9 сентября 2023 11:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое
Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло более чем в два раза. Также более трехсот человек пострадали.

Об этом сообщает издание CNN.

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Число жертв в результате землетрясения

По предварительной информации, число погибших из-за землетрясения возросло до 632 человек, еще 329 людей получили ранения.

Как сообщают, 51 человек находится в критическом состоянии.

Землетрясение в Марокко

Напомним, вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы размещался вблизи района Игил в Высоком Атласе.

По словам специалистов Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

Землетрясение в Марокко
Последствия землетрясения. Фото: Reuters

Сначала сообщили, что в результате экологической катастрофы погибли по меньшей мере 296 человек, еще 153 получили ранения.

Следует отметить, что это первое столь мощное землетрясение в регионе с 1900 года.

Добавим, недавно на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Одновременно с ним регион покрыл сильный шторм "Хиллари".

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