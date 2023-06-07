Стало відомо, коли почнеться пік паводкових вод на Херсонщині

Так зараз виглядає Херсон. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Біля 42 тисяч людей опинилися під загрозою затоплення з обох боків Дніпра після руйнування дамби Каховської ГЕС. Пік паводкових вод очікується сьогодні, 7 червня.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Заява голови ООН з питань допомоги

Такий прогноз був зроблений після того, як очільник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив Раді безпеки про те, що прорив дамби "матиме серйозні та далекосяжні наслідки для тисяч людей на півдні України по обидва боки лінії фронту через втрату будинків, їжі, питної води та засобів для життя".

"Маштаби катастрофи стануть повністю усвідомлені лише найближчими днями", — наголосив він.

Рятують людей під обстрілами

Своєю чергою рятувальники на підконтрольній Україні території кажуть, що їм доводиться працювати під вогнем окупантів.

"Найбільша проблема зараз — не вода, а росіяни, які з іншого боку річки обстрілюють нас з артилерії", — зазначав ще 6 червня Ендрю Негрич, який координував зусилля з надання допомоги американській благодійній організації Global Empowerment Mission.

Наразі жодних смертельних випадків, пов’язаних із повенями, не повідомляється, проте речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що повінь, ймовірно, спричинила "багато смертей".

Нагадаємо, на берегах колишнього Каховського водосховища почала масово вмирати риба. Масовий мор риби зафіксували біля села Мар’янське Криворізького району.