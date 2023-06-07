Стало известно, когда начнется пик паводковых вод в Херсонской области.

Так сейчас выглядит Херсон. Фото: Константин и Влада Либеровы

Около 42 тысяч человек оказались под угрозой затопления с обеих сторон Днепра после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Пик паводковых вод ожидается сегодня, 7 июня.

Об этом пишет The Guardian.

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Такой прогноз был сделан после того, как глава ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил Совбезу о том, что прорыв дамбы "будет иметь серьезные и дальновидные последствия для тысяч людей на юге Украины с обеих сторон линии фронта из-за потери домов, еды, питьевой воды и средств к жизни".

"Маштабы катастрофы станут полностью осознаны лишь в ближайшие дни" , — подчеркнул он.

Спасают людей под обстрелами

В свою очередь спасатели на подконтрольной Украине территории говорят, что им приходится работать под огнем окупантов.

"Самая большая проблема сейчас — не вода, а россияне, с другой стороны реки обстреливающие нас из артиллерии" , — отмечал еще 6 июня Эндрю Негрич, координировавший усилия по оказанию помощи американской благотворительной организации Global Empowerment Mission.

Пока никаких смертельных случаев, связанных с наводнениями, не сообщается, однако спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что наводнение, вероятно, повлекло "много смертей".

Напомним, на берегах бывшего Каховского водохранилища начала массово умирать рыба. Массовый мор рыбы зафиксировали у села Марьянское Криворожского района.