Триває Міжнародний тиждень темного неба 2023: чим важливий

Чоловік дивиться на зоряне небо. Фото: Greg Rakozy/Unsplash

Нещодавно розпочався Міжнародний тиждень темного неба 2023 для боротьби зі світловим забрудненням, на яке має звернути увагу людство. Цей захід проходитиме 15-22 квітня.

Про це повідомляє Space.com.

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Загроза світлового забруднення

Видання зазначає, що світлове забруднення, як на землі, так і на орбіті, загрожує нічному небу з тривожною швидкістю. Наразі у світі спостерігається середнє збільшення яскравості неба на 9,6%. Тобто у порівнянні з 2005 роком спостерігачі бачили приблизно 250 зірок, а сьогодні видно лише 100.

Саме тому Міжнародна асоціація темного неба проводить Міжнародний тиждень темного неба 2023, що відбувається 15-22 квітня. Захід спрямований на підвищення обізнаності про шкоду від світлового забруднення не тільки споглядання космосу, а й життя людей та тварин на планеті.

До суботи, 22 квітня, астрономів усіх рівнів кваліфікації по всьому світу заохочують взяти участь у заходах, які відзначають чудеса нічного неба та привертають увагу до того, що кожен із нас може зробити для боротьби зі світловим забрудненням.

"Це може здатися нешкідливим, але світлове забруднення має далекосяжні наслідки, які завдають шкоди всьому живому", — повідомляє Міжнародна асоціація темного неба на сайті події.

Шкідливий влив світлового забруднення

Згідно з даними асоціації, світлове забруднення зростає вдвічі швидше, ніж людське населення, порушуючи природні середовища існування, зменшуючи темпи розмноження та міграції видів ссавців, птахів, комах і рептилій, водночас збільшуючи ризик хижацтва.

Також асоціація підрахувала, що зараз 83% людей бачать освітлене небо. У міських районах велика кількість світлового забруднення походить від зовнішнього освітлення, яке використовується вночі та є неефективним.

Які заходи передбачає тиждень темного неба

Організація додає, що в багатьох випадках це освітлення абсолютно непотрібне, воно розливається в небо, а не фокусується на об’єктах, які потрібно висвітлити. Хоча світлове забруднення є проблемою, яка швидко зростає, з нею можна боротися.

Саме тому Міжнародна асоціація темного неба закликає до проведення низки заходів, що включають організацію вечірки для споглядання за зорями, рекламні оголошення та банери, які можна використовувати в соціальних мережах для підвищення обізнаності тощо. Детально про ідеї ​​для заходів Міжнародного тижня темного неба 2023 можна прочитати на сайті організації.

Нічне зображення Сполучених Штатів Америки, зроблене супутником Suomi NPP. Фото: HUM Images/Universal Images Group

Нагадаємо, що у Техасі четверо волонтерів-астронавтів з червня 2023 року проведуть рік в замкнутому приміщенні. Воно нагадуватиме умови Марсу. У NASA хочуть перевірити, як рік ізоляції та з обмеженими ресурсами впливає на здоров’я людини.