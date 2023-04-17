Длится Международная неделя темного неба 2023: чем важна

Человек смотрит на звездное небо. Фото: Greg Rakozy/Unsplash

Недавно началась Международная неделя темного неба 2023 года для борьбы со световым загрязнением, на которое должно обратить внимание человечество. Мероприятие проходит 15-22 апреля.

Об этом сообщает Space.com.

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Угроза светового загрязнения

Издание отмечает, что световое загрязнение, как на земле, так и на орбите, чревато ночным небом с тревожной скоростью. В настоящее время в мире наблюдается среднее увеличение яркости неба на 9,6%. То есть по сравнению с 2005 годом наблюдатели видели примерно 250 звезд, а сегодня видно только 100.

Именно поэтому Международная ассоциация темного неба проводит Международную неделю темного неба 2023, которая проходит 15-22 апреля. Мероприятие направлено на повышение осведомленности о вреде от светового загрязнения не только созерцания космоса, но и жизни людей и животных на планете.

До субботы, 22 апреля, астрономы всех уровней квалификации по всему миру поощряют принять участие в мероприятиях, отмечающих чудеса ночного неба и привлекающих внимание к тому, что каждый из нас может сделать для борьбы со световым загрязнением.

"Это может показаться безвредным, но световое загрязнение имеет далеко идущие последствия, которые наносят вред всему живому", — сообщает Международная ассоциация темного неба на сайте происшествия.

Вредное влияние светового загрязнения

Согласно данным ассоциации, световое загрязнение растет вдвое быстрее, чем человеческое население, нарушая природные среды обитания, уменьшая темпы размножения и миграции видов млекопитающих, птиц, насекомых и рептилий, в то же время увеличивая риск хищничества.

Также ассоциация подсчитала, что сейчас 83% людей видят небо. В городских районах большое количество светового загрязнения происходит от внешнего освещения, которое используется ночью и является неэффективным.

Какие меры предлагает неделя темного неба

Организация добавляет, что во многих случаях это освещение совершенно не нужно, оно разливается в небо, а не фокусируется на объектах, которые нужно осветить. Хотя световое загрязнение является быстро растущей проблемой, с ней можно бороться.

Именно поэтому Международная ассоциация темного неба призывает к проведению ряда мероприятий, включающих организацию вечеринки для созерцания звезд, рекламные объявления и баннеры, которые можно использовать в социальных сетях для повышения осведомленности и т.д. Подробно об идеях для мероприятий Международной недели темного неба 2023 года можно прочитать на сайте организации.

Ночное изображение Соединенных Штатов Америки сделано спутником Suomi NPP. Фото: HUM Images/Universal Images Group

Напомним, что в Техасе четверо волонтеров-астронавтов с июня 2023 года проведут год в замкнутом помещении. Оно будет напоминать условия Марса. В NASA хотят проверить, как год изоляции и с ограниченными ресурсами влияет на здоровье человека.