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У Чорному морі зафіксували зниження солоності води

14 червня 2023 23:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чорному морі зафіксували зниження солоності води
Чорне море в Україні. Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Експерти зафіксували, що у Чорному морі зафіксували тимчасове зниження солоності води, а річці Інгулець та Дніпро-Бузькому лимані — каламутність. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

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Деталі

Попри зниження солоності у Чорному морі, за іншими показниками вода в межах норми, перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксували.

"Також у річці Дніпро спостерігається поступове підвищення концентрації розчиненого кисню. А лише кілька днів тому фіксували його зниження, що могло призвести до загибелі водних мешканців", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом на ЕкоЗагрозі у цілодобовому режимі будуть публікуватися результати моніторингу повітря, води та ґрунтів, які постійно оновлюватимуться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що вода почала відступати від затоплених населених пунктів Херсонщини. Однак радіти зарано: під водою залишились понад три тисячі затоплених житлових будинків.

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