У Чорному морі зафіксували зниження солоності води
Експерти зафіксували, що у Чорному морі зафіксували тимчасове зниження солоності води, а річці Інгулець та Дніпро-Бузькому лимані — каламутність.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
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Попри зниження солоності у Чорному морі, за іншими показниками вода в межах норми, перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксували.
"Також у річці Дніпро спостерігається поступове підвищення концентрації розчиненого кисню. А лише кілька днів тому фіксували його зниження, що могло призвести до загибелі водних мешканців", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що найближчим часом на ЕкоЗагрозі у цілодобовому режимі будуть публікуватися результати моніторингу повітря, води та ґрунтів, які постійно оновлюватимуться.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що вода почала відступати від затоплених населених пунктів Херсонщини. Однак радіти зарано: під водою залишились понад три тисячі затоплених житлових будинків.