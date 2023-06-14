В Черном море зафиксировали снижение солености воды

Черное море в Украине. Фото: Wikipedia

Эксперты зафиксировали, что в Черном море зафиксировали временное снижение солености воды, а в реке Ингулец и Днепро-Бугском лимане — мутность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Несмотря на снижение солености в Черном море, по другим показателям вода в пределах нормы превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировали.

"Также в реке Днепр наблюдается постепенное повышение концентрации растворенного кислорода. А всего несколько дней назад фиксировали его снижение, что могло привести к гибели водных жителей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время на ЭкоЗагрозе в круглосуточном режиме будут публиковаться результаты мониторинга воздуха, воды и грунтов, которые будут постоянно обновляться.

Напомним, что недавно мы писали, что вода начала отступать от затопленных населенных пунктов Херсонской области. Однако радоваться рано: под водой остались более трех тысяч затопленных жилых домов.