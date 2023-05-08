У ДСНС розповіли про ситуацію з підтопленням у областях

Підтоплення в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом 7 травня вода на річках піднімалася тільки у Дніпропетровській області. По усій Україні підтопленими залишаються понад 80 будинків і 13 тисяч гектарів сільськосподарських угідь.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС нагадали, що протягом минулого місяця фіксувалося аномальне підняття води на території 10 областей.

Повінь охопила береги таких річок, як Віть, Горинь, Десна, Дніпро, Західний Буг, Прип’ять, Сейм та Сож.

Поточна ситуація

Протягом минулої доби, 7 травня, у восьми областях вода почала відступати.

Тільки у Дніпропетровській області спостерігається підняття рівня води у річках.

Втім, це підвищення незначне, до 3 сантиметрів.

Підтоплення в Україні

Станом на 9:00 8 травня залишалися підтопленими 83 будинки (найбільше — 39 — у Дніпропетровській області) та 564 дворогосподарства (найбільше — 250 — у Запорізькій області).

На території трьох областей, Волинської, Рівненської та Черкаської, під водою перебувають 13 803 гектари сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, що на початку травня вода піднімалася і у Києві, але потім ситуація змінилася на оптимістичнішу.