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В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплением в областях

8 мая 2023 12:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплением в областях
Подтопление в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

7 мая вода на реках поднималась только в Днепропетровской области. По всей Украине подтопленными остаются более 80 домов и 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС напомнили, что в течение прошлого месяца фиксировалось аномальное поднятие воды на территории 10 областей.

Наводнение охватило берега таких рек, как Вить, Горынь, Десна, Днепр, Западный Буг, Припять, Сейм и Сож.

Текущая ситуация

За прошедшие сутки, 7 мая, в восьми областях вода начала отступать.

Только в Днепропетровской области наблюдается повышение уровня воды в реках.

Впрочем, это повышение незначительное, до 3 сантиметров.

Подтопления в Украине

По состоянию на 09:00 8 мая оставались подтопленными 83 дома (больше всего — 39 — в Днепропетровской области) и 564 домохозяйства (больше всего — 250 — в Запорожской области).

На территории трех областей, Волынской, Ровенской и Черкасской, под водой находятся 13 803 гектара сельскохозяйственных земель.

Напомним, что в начале мая вода поднималась и в Киеве, но затем ситуация изменилась на более оптимистичную.

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