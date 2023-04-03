У Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу: скільки робочих місць буде створено

Станом на сьогодні завод готовий на 25%

На вулиці Пластовій у Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу. На заводі можна буде переробляти 250 тисяч тонн відходів щороку. Це та кількість сміття, яку збирають у Львові за рік. Паралельно з будівництвом заводу в Львові вже працює станція компостування харчових та садово-паркових відходів та триває рекультивація Грибовицького полігону.

Про новий завод розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Площа ділянки сміттєпереробного заводу — 9 гектарів. Там зможуть працювати близько 180 людей. Наразі фахівці виконали вже 100% проєктувальних та 25% будівельних робіт.

"Орієнтовно понад 20% об’єму робіт є виконано. Ми плануємо до кінця цього року повністю закінчити будівельну частину і переходимо до етапу монтування обладнання, щоб наступного року завод повністю увійшов в робочу потужність. Паралельно у нас працює станція компостування і від 5-10% всіх відходів проходить через компостування", — каже Андрій Садовий.

Проєкт із компостування відходів запрацював у 2020 році. На станції збирають органічні та садові відходи та переробляють на компост. За словами директора комунального підприємства "Зелене місто" Тараса Калужного, сміттєпереробний завод сортуватиме усі відходи і знезаражуватиме їх.

"На лінії ми забираємо метал, пластик, всі небезпечні відходи. В кінці ми отримуємо RDF-паливо і вторинну сировину, яку будемо збувати компаніям, які в цьому зацікавлені. Є дві компанії, які готові купувати RDF-паливо та вторсировину", — каже Тарас Калужний

Паралельно триває рекультивація Грибовицького сміттєзвалища. Під час технічного етапу звалище вкрили захисним екраном, що унеможливлює утворення фільтратів. На біологічному етапі там планують висадити сквер. Роботи з рекультивації виконали на 91%.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу. російська "влада" у Маріуполі вирішила замість ремонту мосту через річку Кальчик насипати дамбу з будівельного сміття