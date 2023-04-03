Во Львове продолжается строительство мусороперерабатывающего завода: сколько рабочих мест будет создано

По состоянию на сегодняшний день завод готов на 25%

На улице Пластовой во Львове продолжается строительство мусороперерабатывающего завода. На заводе можно будет перерабатывать 250 тысяч тонн ежегодных отходов. Это количество мусора, которое собирают во Львове за год. Параллельно со строительством завода во Львове работает станция компостирования пищевых и садово-парковых отходов и продолжается рекультивация Грибовицкого полигона.

О новом заводе рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Площадь участка мусороперерабатывающего завода — 9 гектаров. Там смогут работать около 180 человек. В настоящее время специалисты выполнили уже 100% проектировочных и 25% строительных работ.

"Ориентировочно более 20% объема работ выполнено. Мы планируем до конца этого года полностью закончить строительную часть и переходим к этапу монтирования оборудования, чтобы в следующем году завод полностью вошел в рабочую мощность. Параллельно у нас работает станция компостирования и от 5-10 % всех отходов проходит через компостирование", — говорит Андрей Садовый.

Проект по компостированию отходов заработал в 2020 году. На станции собирают органические и садовые отходы и перерабатывают в компост. По словам директора коммунального предприятия "Зеленый город" Тараса Калужного, мусороперерабатывающий завод будет сортировать все отходы и обеззараживать их.

"На линии мы забираем металл, пластик, все опасные отходы. В конце мы получаем RDF-топливо и вторичное сырье, которое будем сбывать компаниям, которые в этом заинтересованы. Есть две компании, которые готовы покупать RDF-топливо и вторсырье", — говорит Тарас Калужный.

Параллельно продолжается рекультивация Грибовицкой свалки. Во время технического этапа свалку покрыли защитным экраном, что делает невозможным образование фильтратов. На биологическом этапе там планируют высадить сквер. Работы по рекультивации выполнили на 91%.

Напомним, мы ранее писали, что в Мариуполе оккупанты провоцируют серьезную экологическую катастрофу. Российские "власти" в Мариуполе решили вместо ремонта моста через реку Кальчик насыпать дамбу из строительного мусора.