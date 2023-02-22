Майже весна: в Україні вже квітнуть підсніжники

Побачити цілі галявини лютневих квітів можна на "Острові звірів"

На території Миколаївського зоопарку розквітли підсніжники. Про це повідомила 22 лютого пресслужба зоопарку.

"Ця квітка — героїня легенд і казок. За однією з них підсніжники виникли зі сліз першої жінки Єви, яка плакала, будучи вигнаною з Раю. І там, де сльозинка падала на холодну засніжену землю, виростала ніжна квітка. Підсніжники, незважаючи на свою тендітність, можуть витримувати досить сильні морози. Саме тому вони розквітають першими, будучи справжніми провісниками весни", — йдеться у повідомленні.

Помилуватися цими дивовижними квітами можна на схилах "Острова звірів", біля ставку для коропів кої та літнього вольєру для шимпанзе, додають у зоопарку.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну нарешті прийде справжня весна – за її словами, чекати залишилося зовсім недовго.

Раніше, на День бабака, свій погодний прогноз на цей рік зробив також бабак Тимко, який мешкає на біостанції Каразинського університетуу селищі Гайдари Харківської області. Як відомо, якщо День бабака виявиться похмурим і гризун не побачить своєї тіні, це віщує ранню весну. А якщо ж день буде сонячним, а бабак намагатиметься сховатися назад у нору, то зима триватиме ще довго.