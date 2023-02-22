Погода в Україні 23-25 лютого: прогноз від Наталки Діденко

Коли в Україні чекати потепління: прогноз погоди від народного синоптика
Найближчі ночі в Україні будуть досить холодними. Однак уже з 25 лютого українців чекає потепління.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
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Прогноз погоди на найближчі дні
За словами Діденко, дві найближчі ночі будуть найхолоднішими в Україні. Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10-15 градусів, у більшості областей до -4-11 градусів, на заході та півдні до -1-5 градусів.
Потепління очікується з 25 лютого.
Також, відповідно до прогнозу, завтра, 23 лютого, вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде.
Протягом дня температура повітря становитиме: на заході України +2+8 градусів, на сході -4-8 градусів, на решті території від 3 морозу до 2 градусів тепла.
Погода у Києві
У Києві у четвер, 23 лютого, буде сухо, переважно сонячно й холодно. Вночі -5-7, вдень -1-3 градуси.
Наступна ніч у столиці також ще очікується морозною, далі – потепліє, у суботу, 25 лютого, можливо навіть до +8+10 градусів.
"Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром", — додала Діденко.
Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, в Україні фіксується похолодання — у деяких областях до 15 градусів морозу.