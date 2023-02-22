Погода в Украине 23-25 февраля: прогноз от Наталки Диденко

В Украине потеплеет уже 25 февраля

Ближайшие ночи в Украине будут достаточно холодными. Однако уже с 25 февраля украинцев ждет потепление.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По словам Диденко, две ближайшие ночи будут самыми холодными в Украине. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10-15 градусов, в большинстве областей -4-11 градусов, на западе и юге — до -1-5 градусов.

Потепление ожидается с 25 февраля.

Также, согласно прогнозу, завтра, 23 февраля, днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет.

В течение дня температура воздуха будет составлять: на западе Украины +2+8 градусов, на востоке -4-8 градусов, на остальной территории от -3 градусов до +2 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг, 23 февраля, будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью -5-7, днем -1-3 градуса.

Следующая ночь в столице также еще ожидается морозной, дальше – потеплеет, в субботу, 25 февраля, возможно, даже до +8+10 градусов.

"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром", — добавила Диденко.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в Украине фиксируется похолодание — в некоторых областях до -15 градусов.