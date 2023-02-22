Почти весна: в Украине уже цветут подснежники

Увидеть целые поляны февральских цветов можно на "Острове зверей"

На территории Николаевского зоопарка расцвели подснежники. Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба зоопарка.

"Этот цветок — герой легенд и сказок. По одной из них подснежники возникли из слез первой женщины Евы, которая плакала, будучи изгнанной из Рая. И там, где слезинка падала на холодную заснеженную землю, вырастал нежный цветок. Подснежники, несмотря на свою хрупкость, могут выдерживать достаточно сильные морозы. Именно поэтому они расцветают первыми, являясь настоящими предвестниками весны", — говорится в сообщении.

Полюбоваться этими удивительными цветами можно на склонах "Острова зверей", возле пруда для карпов кои и у летнего вольера для шимпанзе, добавляют в зоопарке.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину наконец-то придет настоящая весна — по ее словам, ждать осталось совсем недолго.

Ранее, на День сурка, свой погодный прогноз на этот год сделал также сурок Тимко, проживающий на биостанции Каразинского университета в поселке Гайдары Харьковской области. Как известно, если День сурка окажется пасмурным и грызун не увидит своей тени, это предвещает раннюю весну. А если же день будет солнечным, а сурок попытается спрятаться обратно в нору, то зима будет продолжаться еще долго.