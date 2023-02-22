Почти весна: в Украине уже цветут подснежники

В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото
На территории Николаевского зоопарка расцвели подснежники. Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба зоопарка.
"Этот цветок — герой легенд и сказок. По одной из них подснежники возникли из слез первой женщины Евы, которая плакала, будучи изгнанной из Рая. И там, где слезинка падала на холодную заснеженную землю, вырастал нежный цветок. Подснежники, несмотря на свою хрупкость, могут выдерживать достаточно сильные морозы. Именно поэтому они расцветают первыми, являясь настоящими предвестниками весны", — говорится в сообщении.
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Полюбоваться этими удивительными цветами можно на склонах "Острова зверей", возле пруда для карпов кои и у летнего вольера для шимпанзе, добавляют в зоопарке.
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