У NASA розповіли, скільки людей загине через забруднене повітря

Вихлопні гази, що потрапляють у повітря від автомобілів. Фото: irishevs.com

Вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.

Про це повідомляє Portaltele.

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Як забруднене повітря впливає на наші легені

Вчені зазначають, що тверді частинки забрудненого повітря, які мають розмір усього кілька мікронів чи навіть десятків нанометрів, легко проникають у легені людини та застрягають у їхній сітчастій поверхні. Це може призвести до раку та низки інших тяжких захворювань.

NASA разом із командою інших вчених розробили глобальну модель забруднення повітря. До неї увійшли зміна клімату, заходи щодо скорочення викидів частинок і зміни складу населення. У результаті найбільше від забруднень потерпатиме населення Азії, а от у Європі справи дещо кращі, що пов'язано зі скороченням твердих часток. Найгірше ситуація складається для Китаю, де ці часточки тільки зростають на противагу усім зусиллям цьому перешкодити.

Скільки людей загине внаслідок забрудненого повітря

Зазначається, що вчені склали кілька сценаріїв розвитку подій, за якими кількість викидів скорочується, що відповідає сучасним тенденціям. Однак у першому випадку це відбувається з тією швидкістю, що й зараз. У другому — ця швидкість трохи більша, а у третьому — трохи менша.

Попри покращення, дослідники наголошують на тому, що однаково ці варіанти розвитку подій є поганими. Оскільки у будь-якому разі люди матимуть у майбутньому проблеми з диханням через забруднення повітря у світі. Навіть у найкращому випадку очікується, що через хвороби помре до 4 млн осіб.

Нагадаємо, що нове відкриття дослідників з Університету Ексетера свідчить, що до кінця століття температура поверхні Землі зросте на приголомшливі 2,7°C. Це призведе до того, що приблизно 20% населення світу опиниться в небезпечних для життя умовах.