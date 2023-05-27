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В NASA рассказали, сколько людей погибнет из-за загрязненного воздуха

27 мая 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В NASA рассказали, сколько людей погибнет из-за загрязненного воздуха
Выхлопные газы, попадающие в атмосферу от автомобилей. Фото: irishevs.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые предусмотрели последствия воздействия загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы человек по всему миру.

Об этом сообщает Portaltele.

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Как загрязненный воздух влияет на наши легкие

Ученые отмечают, что твердые частицы загрязненного воздуха, имеющие размер всего нескольких микрон или даже десятков нанометров, легко проникают в легкие человека и застревают на их сетчатой поверхности. Это может привести к раку и ряду других тяжелых заболеваний.

NASA вместе с командой других учёных разработали глобальную модель загрязнения воздуха. В нее вошли изменение климата, меры по сокращению выбросов частиц и изменению состава населения. В результате больше всего от загрязнений будет страдать население Азии, а вот в Европе дела несколько лучше, что связано с сокращением твердых частиц. Хуже ситуация складывается для Китая, где эти частицы только растут в противоположность всем усилиям этому помешать.

Сколько человек погибнет в результате загрязненного воздуха

Ученые составили несколько сценариев развития событий, по которым количество выбросов сокращается, что соответствует современным тенденциям. Однако в первом случае это происходит с той скоростью, что и сейчас. Во втором — эта скорость немного больше, а в третьем — немного меньше.

Несмотря на улучшение, исследователи отмечают, что все равно эти варианты развития событий являются плохими. Поскольку в любом случае у людей будут в будущем проблемы с дыханием из-за загрязнения воздуха в мире. Даже в лучшем случае ожидается, что из-за болезней умрет до 4 млн человек.

Напомним, что новое открытие исследователей из Университета Эксетера свидетельствует, что к концу столетия температура поверхности Земли вырастет на потрясающие 2,7°C. Это приведет к тому, что примерно 20% населения мира окажется в опасных для жизни условиях.

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