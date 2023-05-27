В NASA рассказали, сколько людей погибнет из-за загрязненного воздуха
Ученые предусмотрели последствия воздействия загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы человек по всему миру.
Об этом сообщает Portaltele.
Как загрязненный воздух влияет на наши легкие
Ученые отмечают, что твердые частицы загрязненного воздуха, имеющие размер всего нескольких микрон или даже десятков нанометров, легко проникают в легкие человека и застревают на их сетчатой поверхности. Это может привести к раку и ряду других тяжелых заболеваний.
NASA вместе с командой других учёных разработали глобальную модель загрязнения воздуха. В нее вошли изменение климата, меры по сокращению выбросов частиц и изменению состава населения. В результате больше всего от загрязнений будет страдать население Азии, а вот в Европе дела несколько лучше, что связано с сокращением твердых частиц. Хуже ситуация складывается для Китая, где эти частицы только растут в противоположность всем усилиям этому помешать.
Сколько человек погибнет в результате загрязненного воздуха
Ученые составили несколько сценариев развития событий, по которым количество выбросов сокращается, что соответствует современным тенденциям. Однако в первом случае это происходит с той скоростью, что и сейчас. Во втором — эта скорость немного больше, а в третьем — немного меньше.
Несмотря на улучшение, исследователи отмечают, что все равно эти варианты развития событий являются плохими. Поскольку в любом случае у людей будут в будущем проблемы с дыханием из-за загрязнения воздуха в мире. Даже в лучшем случае ожидается, что из-за болезней умрет до 4 млн человек.
Напомним, что новое открытие исследователей из Университета Эксетера свидетельствует, что к концу столетия температура поверхности Земли вырастет на потрясающие 2,7°C. Это приведет к тому, что примерно 20% населения мира окажется в опасных для жизни условиях.