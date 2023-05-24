Чи стане половина населення планети кліматичними біженцями?

Клімат змінюється швидше, ніж ми очікували. Фoто: climate.nasa.gov

Нове відкриття дослідників з Університету Ексетера свідчить, що до кінця століття температура поверхні Землі зросте на приголомшливі 2,7°C. Це призведе до того, що приблизно 20% населення світу опиниться в небезпечних для життя умовах.

Про те, настільки швидко нам варто діяти аби зупинити очевидну зміну клімату, написали "ScienceАlert".

Читайте також:

Пів планети — кліматичні біженці

Результати дослідження вказують на те, що деякі країни постраждають більше, ніж інші. Серед найбільш вразливих — Індія, Нігерія, Індонезія, Філіппіни та Пакистан. За приблизними оцінками, кількість людей, що перебувають під загрозою у цих регіонах, складає: 600 мільйонів в Індії, 300 мільйонів у Нігерії, 100 мільйонів в Індонезії та по 80 мільйонів на Філіппінах і в Пакистані.

"Окремі регіони нашої планети можуть стати повністю непридатними до життя, що спровокує масштабне переселення до північних регіонів", — попередив Тім Лентон, провідний автор дослідження та директор Інституту глобальних систем Ексетерського університету. Втім, наголошують вчені, якщо південні країни можуть стати спекотними настільки, що людина в принципі не зможе там перебувати, то благополучним північим країнам Європи, США, Канаді та країнам північної Азії загрожують масштабні пожежі, шторми, підтоплення та жахлива спека влітку. Окремі, і, враховуючи масштаб майбутніх змін, незначні вияви глобального потепління ми вже можемо спостерігати, адже останніми роками Європа, країни півночі Азії та США щороку страждають від пожеж, повеней та інших кліматичних катаклізмів.

Як запобігти перетворенню планети на пустелю?

Надія запобігти цьому катастрофічному сценарію ще існує: науковці підкреслюють, що аби запобігти сценарію, що вже почав втілюватися в життя, слід дотримуватися кліматичних угод щодо скорочення використання викопного палива та переходу на відновлювані джерела енергії, може. Якщо країни світу не порушуватимуть Паризьку кліматичну угоду 2015 року, спрямовану на обмеження глобального потепління до 1,5°C, то повністю зупинити потепління вже не вдасться. Втім, це допоможе зменшити групу ризику до менш ніж пів мільярда, що становитиме 5% від прогнозованого населення планети у 9,5 мільярдів у наступні 60–70 років.

Якщо ж ми не будемо діяти швидко й ефективно, то це призведе до колосальних наслідків для населення планети. Дослідники з Університету Ексетера підрахували, що кожне підвищення середньої температури на 0,1°C призведе до того, що 140 мільйонів людей опинятимуться в умовах, небезпечних для життя.

Нещодавно ми написали про те, що мікропластик вже є майже в кожному людському організмі.

Також ми розповідали про те, що у Каліфорнії відбувся землетрус.