Станет ли половина населения планеты климатическими беженцами?

Климат меняется быстрее, чем мы ожидали. Фото: climate.nasa.gov

Новое открытие исследователей из Университета Эксетера свидетельствует, что к концу столетия температура поверхности Земли вырастет на потрясающие 2,7°C. Это приведет к тому, что около 20% населения мира окажется в опасных для жизни условиях.

О том, столь оперативно нам следует действовать, чтобы остановить очевидное изменение климата, написали " ScienceАlert".

Читайте также:

Пол планеты — климатические беженцы

Результаты исследования указывают на то, что некоторые страны пострадают больше других. Среди наиболее уязвимых — Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан. По приблизительным оценкам, количество людей, находящихся под угрозой в этих регионах, составляет: 600 миллионов в Индии, 300 миллионов в Нигерии, 100 миллионов в Индонезии и по 80 миллионов на Филиппинах и Пакистане.

"Отдельные регионы нашей планеты могут оказаться полностью непригодными к жизни, что спровоцирует масштабное переселение в северные регионы", — предупредил Тим Лентон, ведущий автор исследования и директор Института глобальных систем Эксетерского университета.

Впрочем, подчеркивают ученые, если южные страны могут оказаться жаркими настолько, что человек в принципе не сможет там находиться, то благополучным северным странам Европы, США, Канаде и странам северной Азии грозят масштабные пожары, штормы, подтопление и ужасная жара летом. Отдельные и, учитывая масштаб грядущих изменений, незначительные проявления глобального потепления мы уже можем наблюдать, ведь в последние годы Европа, страны севера Азии и США ежегодно страдают от пожаров, наводнений и других климатических катаклизмов.

Как предотвратить превращение планеты в пустыню?

Надежда предотвратить этот катастрофический сценарий еще существует: ученые подчеркивают — чтобы предотвратить сценарий, который уже начал воплощаться в жизнь, следует придерживаться климатических соглашений по сокращению использования ископаемого топлива и переходу на возобновляемые источники энергии. И даже если страны мира не будут нарушать Парижское климатическое соглашение 2015 года, направленное на ограничение глобального потепления до 1,5°C, полностью остановить потепление уже не удастся. Впрочем, это поможет уменьшить количество людей в группе риска до менее полумиллиарда, что составит 5% от прогнозируемого населения планеты в 9,5 миллиарда в последующие 60-70 лет.

Если же мы не будем действовать быстро и эффективно, это приведет к колоссальным последствиям для населения планеты. Исследователи из Университета Эксетера подсчитали, что каждое повышение средней температуры на 0,1°C приведет к тому, что 140 миллионов человек будут оказываться в условиях, опасных для жизни.

Недавно мы написали о том, что микропластик уже почти в каждом человеческом организме.

Также мы рассказывали о том, что в Калифорнии произошло землетрясение.