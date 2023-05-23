Мікропластик знайшли у снігах Антарктиди та організмі людини

Мікропластик вже є і у вашому організмі. Фото: MINE TEKMAN

Нещодавній аналіз зразків снігу з Антарктиди виявив, що мікропластик вже з’явився навіть там. Дослідження, проведене екологинею Алекс Ейвес та її командою, продемонструвало, що в міру того як зростає кількість доказів, що свідчать про згубний вплив мікропластику на дику природу та здоров’я людини, потреба в комплексних заходах для боротьби із ним стає все нагальнішою.

Про проблему мікропластику написали Inhabitat.

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Ретельного досліджуючи сніг, зібраний в Антарктиді, Ейвес та її команда проаналізували 19 зразків, шість з яких зібрали поблизу дослідницьких станцій, а решту — у віддалених куточках континенту. Приголомшливо, але всі зразки містили мікропластик, причому кількість частинок у снігові, взятому поблизу від дослідницьких станцій, виявилася втричі більшою, ніж в інших.

Оскільки мікропластик проникає в екосистеми, він порушує тонкий екологічний баланс і ставить під загрозу здоров’я та виживання багатьох морських організмів, у тому числі — імператорських пінгвінів. Вчені попереджають, що якщо не контролювати популяцію цих величних птахів, то вона може скоротитися на 81% вже до 2100 року.

Мікропластик всередині нас

Якщо мікропластик вже є навіть у снігах Антарктиди, то не варто дивуватися тому, що вчені виявили його і в людських тканинах також. При цьому слід враховувати, що пластмаси виготовляють з використанням широкого спектру хімікатів, які можуть мати шкідливий вплив на організм людини. Дослідження каліфорнійського вченого Скотта Кофіна виявило, що приблизно 2400 з 10 000 компонентів, які використовуються для виготовлення пластику, ідентифіковані як потенційно шкідливі для людини. Тим часом медики висловлюють особливу стурбованість впливом мікропластику на репродуктивну та ендокринну системи, а також стверджують, що потенційно він може наносити пошкодження внутрішнім органам людини.

Мікропластик проникає навіть у дітей

Спільне дослідження, проведене Міністерством екології Німеччини та Інститутом Роберта Коха під назвою "Біомоніторинг людини", виявило наявність пластикових відкладів у тілах дітей. Зразки, зібрані у 2500 дітей віком від 3 до 17 років, виявили наявність токсичних залишків пластику у 97% учасників експерименту. Серед 15 виявлених видів пластику 11 здатні збільшували ризик гормональної дисфункції та збоїв у роботі ендокринної системи. Це може призвести до ожиріння, метаболічних розладів, раку, репродуктивних проблем, аномалій поведінки та затримки розвитку.

Пластик потрапляє в організм людини через повсякденні предмети та дії, включаючи контейнери для зберігання їжі, футляри для DVD-дисків, квитанції, пакети супермаркетів, водопровідні ПВХ труби, килими, іграшки та навіть медичні прилади. Дослідження також виявило наявність у дитячих організмах високого рівня перфтороктанової кислоти (PFOA) — високостійкої та токсичної речовини, яка зазвичай використовується у виробництві тефлону для антипригарного посуду та водонепроникного одягу.

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