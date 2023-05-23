Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Земля стала "пластиковой": микропластик обнаружен во всех уголках планеты arrow

Земля стала "пластиковой": микропластик обнаружен во всех уголках планеты

23 мая 2023 21:35
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Микропластик уже нашли и в снегах Антарктиды, и организме человека
Микропластик уже есть и в вашем организме. Фото: MINE TEKMAN
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Недавний анализ образцов снега из Антарктиды показал, что микропластик уже появился даже там. Исследование, проведенное экологиней Алекс Эйвес и ее командой, продемонстрировало, что по мере того, как растет количество доказательств, свидетельствующих о губительном влиянии микропластика на дикую природу и здоровье человека, потребность в комплексных мерах по борьбе с ним становится все более насущной.

О проблеме микропластика написали Inhabitat.

Читайте также:

Тщательно исследуя снег, собранный в Антарктиде, Эйвес и ее команда проанализировали 19 образцов, шесть из которых собрали вблизи исследовательских станций, а остальные — в отдаленных уголках континента. Потрясающе, но все образцы содержали микропластик, причем количество частиц в тех в снеге, взятом вблизи исследовательских станций, была в три раза большей, чем в других.

Поскольку микропластик проникает в экосистемы, он нарушает тонкий экологический баланс и ставит под угрозу здоровье и выживание многих морских организмов, в том числе — императорских пингвинов. Ученые предупреждают, что если не контролировать популяцию этих величественных птиц, она может сократиться на 81% уже к 2100 году.

Микропластик внутри нас

Если микропластик уже есть даже в снегах Антарктиды, то не стоит удивляться тому, что учёные обнаружили его и в человеческих тканях тоже. При этом следует учитывать, что пластмассы изготавливают с использованием широкого спектра химикатов, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека. Исследование калифорнийского ученого Скотта Кофина выявило, что около 2400 из 10 000 компонентов, используемых для изготовления пластика, идентифицированы как потенциально вредные для человека. Между тем, медики выражают особую обеспокоенность влиянием микропластика на репродуктивную и эндокринную системы, а также утверждают, что  он сможет наносить повреждения внутренним органам человека.

Микропластик проникает даже у детей

Совместное исследование, проведенное Министерством экологии Германии и Институтом Роберта Коха под названием "Биомониторинг человека", выявило наличие пластиковых отложений в телах детей. Образцы, собранные у 2500 детей от 3 до 17 лет, выявили наличие токсичных остатков пластика у 97% участников эксперимента. Среди 15 выявленных видов пластика 11 способны увеличивать риск гормональной дисфункции и сбоев в работе эндокринной системы. Это может привести к ожирению, метаболическим расстройствам, раку, репродуктивным проблемам, аномалиям поведения и задержке развития.

Пластик попадает в организм человека через повседневные предметы и действия, включая контейнеры для хранения пищи, футляры для DVD-дисков, квитанции, пакеты супермаркетов, водопроводные трубы ПВХ, ковры, игрушки и даже медицинские приборы. Исследование также выявило наличие в детских организмах высокого уровня перфтороктановой кислоты (PFOA) — высокостойкого и токсичного вещества, обычно используемого в производстве тефлона для антипригарной посуды и водонепроницаемой одежды.

Напомним, недавно мы писали о том, что Европе грозит рекордная засуха.

Также мы писали о том, что ученые создали робота-медузу, которая может очистить океаны от мусора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас