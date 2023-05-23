Микропластик уже нашли и в снегах Антарктиды, и организме человека

Микропластик уже есть и в вашем организме. Фото: MINE TEKMAN

Недавний анализ образцов снега из Антарктиды показал, что микропластик уже появился даже там. Исследование, проведенное экологиней Алекс Эйвес и ее командой, продемонстрировало, что по мере того, как растет количество доказательств, свидетельствующих о губительном влиянии микропластика на дикую природу и здоровье человека, потребность в комплексных мерах по борьбе с ним становится все более насущной.

О проблеме микропластика написали Inhabitat.

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Тщательно исследуя снег, собранный в Антарктиде, Эйвес и ее команда проанализировали 19 образцов, шесть из которых собрали вблизи исследовательских станций, а остальные — в отдаленных уголках континента. Потрясающе, но все образцы содержали микропластик, причем количество частиц в тех в снеге, взятом вблизи исследовательских станций, была в три раза большей, чем в других.

Поскольку микропластик проникает в экосистемы, он нарушает тонкий экологический баланс и ставит под угрозу здоровье и выживание многих морских организмов, в том числе — императорских пингвинов. Ученые предупреждают, что если не контролировать популяцию этих величественных птиц, она может сократиться на 81% уже к 2100 году.

Микропластик внутри нас

Если микропластик уже есть даже в снегах Антарктиды, то не стоит удивляться тому, что учёные обнаружили его и в человеческих тканях тоже. При этом следует учитывать, что пластмассы изготавливают с использованием широкого спектра химикатов, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека. Исследование калифорнийского ученого Скотта Кофина выявило, что около 2400 из 10 000 компонентов, используемых для изготовления пластика, идентифицированы как потенциально вредные для человека. Между тем, медики выражают особую обеспокоенность влиянием микропластика на репродуктивную и эндокринную системы, а также утверждают, что он сможет наносить повреждения внутренним органам человека.

Микропластик проникает даже у детей

Совместное исследование, проведенное Министерством экологии Германии и Институтом Роберта Коха под названием "Биомониторинг человека", выявило наличие пластиковых отложений в телах детей. Образцы, собранные у 2500 детей от 3 до 17 лет, выявили наличие токсичных остатков пластика у 97% участников эксперимента. Среди 15 выявленных видов пластика 11 способны увеличивать риск гормональной дисфункции и сбоев в работе эндокринной системы. Это может привести к ожирению, метаболическим расстройствам, раку, репродуктивным проблемам, аномалиям поведения и задержке развития.

Пластик попадает в организм человека через повседневные предметы и действия, включая контейнеры для хранения пищи, футляры для DVD-дисков, квитанции, пакеты супермаркетов, водопроводные трубы ПВХ, ковры, игрушки и даже медицинские приборы. Исследование также выявило наличие в детских организмах высокого уровня перфтороктановой кислоты (PFOA) — высокостойкого и токсичного вещества, обычно используемого в производстве тефлона для антипригарной посуды и водонепроницаемой одежды.

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