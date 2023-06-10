У річці Інгулець на Херсонщині підвищився рівень шкідливих речовин

Річка Інгулець. Фото: wikipedia

У річці Інгулець на Херсонщині зафіксовано перевищення допустимого рівня шкідливих речовин. Екологи повідомляють про перевищення концентрації азоту амонійного.

Про це повідомили в Херсонській ОВА та Каховській ГЕС.

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Що відомо

Зазначається, що 9 червня Державна екологічна інспекція відібрала проби води в річці та проводила лабораторні дослідження, за результатами яких встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець за азотом амонійним, залізом загальним і завислими речовинами.

"За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійного, залізу загальному та завислим речовинам. Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки. Порівняно з 8 червня показники азоту амонійного, залізу загального та завислим речовинам незначною мірою зменшилися", — повідомляють екологи.

При цьому вони зазначають, що у Дніпро-Бузькому лимані показники води перебувають у межах гранично допустимих концентрацій.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що внаслідок російського теракту і знищення Каховської ГЕС під загрозою зникнення наразі 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.